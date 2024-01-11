Как играли договорные матчи в украинском футболе

Экс-голкипер сборной Украины и симферопольской Таврии Максим Левицкий вспомнил, как в 1998 году клубы создали кооператив, который отправил в первую лигу Черноморец

Максим Розенко пообщался с Максимом скрывал суровых реалий украинского клубного футбола конца 90-х.

«В сезоне 1997/98 созданный «кооператив» утопил одесский Черноморец, — вспоминает Максим. — Таврия тоже стояла на вылете, но в последнем туре мы выиграли и в первую лигу отправились моряки, мы знали, что победим тернопольскую Ниву. — прим. М.Р.).

Правда, тренер подошел, сказал: «Тебя это не касается». Первый тайм мы играли без всякого сценария. Забили два гола. Нужно было помочь убить их форварду. Грузин вышел один на один – я потащил. Еще раз пробил – штанга. Наши уже начали расступаться. Народ на трибунах быстро все понял, стал свистеть. Нападающий с удивлением смотрел на меня. Я развел руками: «Пропускать не буду. Пусть назначают одиннадцатиметровый, забьешь с пенальти». Скосили его в штрафную – свисток судьи молчит. Еще раз завалили. Арбитр не реагирует. Игроки подходят к нему, он в ответ: «А со мной никто ни о чем не договаривался – играйте». Так 2:0 у Нивы и выиграли. Через пару дней открываю свежий номер газеты «Крымская правда». Заслуженный журналист пишет, что в Симферополе команды откровенно отбывали номер, трибуны свистели и, судя по всему, только один игрок был не в курсе договоренностей – это Левицкий. Максим тянул все, что можно. Я улыбнулся…»

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