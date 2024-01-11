Клопп — о Нуньесе: не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином и его реализацией

Главный тренер Ливерпуля прокомментировал игру Нуньеса с Фулхэмом

Фото: twitter.com/LFC

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал выступление Дарвина Нуньеса в полуфинальном матче Кубка английской лиги с "Фулхэмом" (2:1).

"Он выдающийся. Первый год он адаптировался, но уже играл хорошо. Он бы вышел в стартовом составе сегодня вечером, но в прошлой игре у него были судороги. Убрать Дарвина и Коди со скамейки запасных — это правильное изменение во время матча. Ребята, которые вышли на замену, действительно качественные. Я не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином и его реализацией. Ему очень не везет в завершении. Он все делает правильно, но иногда не забивает. Однако он все равно достигает своих целей и отлично играет на команду", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, уругвайский нападающий не попал в стартовый состав "Ливерпуля" на матч с "Фулхэмом", но вышел со скамейки запасных на 56-й минуте при счете 0:1 в пользу "дачников".

Игрок отметился двумя результативными передачами на Кертиса Джонса и Коди Гакпо, благодаря чему мерсисайдцы одержали домашнюю победу в первой игре двухматчевого противостояния.

Ответная встреча полуфинала Кубка английской лиги состоится в Лондоне 24 января.

В нынешнем сезоне Дарвин Нуньес сыграл во всех турнирах за "Ливерпуль" в 30 матчах, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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