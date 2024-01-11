Футбол
Коваль опроверг переход в греческий клуб
Украинский голкипер Максим Коваль высказался об информации о своем уходе в греческую Каламату из второго местного дивизиона.
Украинский голкипер Шерифа Максим Коваль не перейдет в клуб второго дивизиона Греции – Каламаты.
Об этом рассказал сам футболист.
«Я ничего не подписывал! Я просто веду переговоры с Арисом из Салоник, и в свое предложение они включили аренду в этот клуб . Но я еще на это не соглашался. Я не понимаю, что они там опубликовали!» – рассказал Коваль.
Коваль выступает за Шериф с августа 2022 года.
Напомним на днях расположения ЧФР оставил эксвингер сборной Украины Евгений Коноплянка.