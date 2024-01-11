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Футбол

Коваль опроверг переход в греческий клуб

Украинский голкипер Максим Коваль высказался об информации о своем уходе в греческую Каламату из второго местного дивизиона.

Украинский голкипер Шерифа Максим Коваль не перейдет в клуб второго дивизиона Греции – Каламаты.

Об этом рассказал сам футболист.

«Я ничего не подписывал! Я просто веду переговоры с Арисом из Салоник, и в свое предложение они включили аренду в этот клуб . Но я еще на это не соглашался. Я не понимаю, что они там опубликовали!» – рассказал Коваль.

Коваль выступает за Шериф с августа 2022 года.

Напомним на днях расположения ЧФР оставил эксвингер сборной Украины Евгений Коноплянка.

champion.com.ua

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