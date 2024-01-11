Кривбасс определился еще с тремя соперниками на сборе

Команда Вернидуба будет работать в Аликанте

Стали известны еще три соперника Кривбасса на сборе в испанском Аликанте, где команда будет тренироваться в течение месяца — с 15 января по 15 февраля.

Об этом сообщает прессслужба клуба.

25 января Кривбасс планирует сыграть с Ференцварошем, 3 февраля — с датским Хорсенсом, а 6-го с дублем Брентфорда. Кстати, в составе английского клуба выступает 21-летний сын Дэвида Бекхэма — Ромео.

Раньше была достигнута договоренность о проведении контрольных матчей против таких соперников: Пяст Польша (28.01), Выборг Дания (10.02), Реал Мурсия Испания (13.02).

Всего за месяц Кривбасс планирует сыграть около 10 контрольных матчей.

Ранее сообщалось, что криворожцы подписали первого зимнего новичка — хавбека Егора Твердохлеба.

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