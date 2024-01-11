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Футбол

Крооса освистывали во время дерби с Атлетико в Суперкубке Испании

Немец критиковал массовый отъезд игроков в Саудовскую Аравию

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В полуфинале Суперкубка Испании, проходящего в Саудовской Аравии, "Реал" обыграл "Атлетико" (5:3). Тони Кроос вышел на поле на 67-й минуте, заменив Луку Модрича.

    При каждом касании мяча Крооса значительная часть болельщиков на стадионе "Аль-Аввал Парк" освистывала полузащитника "Реала". Предположительно, реакция зрителей связана с тем, что ранее Кроос критиковал массовый отъезд игроков из европейских лиг в чемпионат Саудовской Аравии, заявляя, что они принимают решение "ради денег и против футбола".

    После матча немец иронично прокомментировал поведение фанатов в твиттере.

    "Сегодня было весело! Потрясающая публика!" — написал Кроос.

    www.ua-football.com

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