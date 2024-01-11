Кубок Лиги. Ливерпуль – Фулхэм 2:1. Классический камбэк на Энфилде

Команда Юргена Клоппа долго не могла найти свою игру, но за 3 минуты все исправила

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Изрядно ослабленная команда Клоппа продолжает борьбу на всех фронтах и в рамках первого полуфинального матча Кубка Лиги к ним в гости приехал "Фулхэм", который находится в неплохой форме и не так давно обыгрывал у себя дома "Арсенал".

"Ливерпуль" обходился без Салаха и Эндо, которые уехали в свои сборные на Кубок Азии и Кубок Африканских Наций соответственно, также у мерсисайдцев немало травм, наиболее болезненными из которых выглядят повреждения Трента Александера-Арнолда и Энди Робертсона. По сравнению с этим, Марку Силве точно не на что жаловаться, он мог выпустить почти сильнейший состав.

Команда у Силвы рабочая и она приехала на "Энфилд", прекрасно понимая, что от них будет требоваться и как им справиться с непростой задачей, которую поставит перед ним "Ливерпуль". Именно так все и получилось в первом тайме: контроль мяча и определенное игровое преимущество от мерсисайдцев, которое не могло воплотиться в действительно опасные моменты, а у "дачников" был один момент после ошибки ван Дейка, за которую они сразу же наказали.

Сбрасывал Вирджил головой на своего партнера, но мяч перехватил Андреас Перейра, который отпасовал на Виллиана, который прошел отыгранного соперника и нашел щель между защитниками, чтобы попасть в ворота Келлехера. Один момент, одна ошибка и сразу же гол, идеального сценария придумать просто невозможно.

После того, как гости открыли счет, мы снова начали наблюдать привычный сценарий: мяч у "красных", которые пытались найти варианты для комбинаций, но это не такая простая задача, учитывая количество игроков, которых Марку Силва посадил для обороны неподалеку от собственных ворот. Именно с таким горохообстенным характером завершилась первая половина встречи и у Юргена Клоппа было 15 минут, чтобы поговорить с игроками и изменить свой подход к атакам, ведь все попробованное ранее было малоэффективным.

И стоит отметить, что у хозяев "Энфилда" получилось изменить этот печальный рисунок: во втором тайме они все чаще находили возможности для ударов. Это стало возможным благодаря активным перемещениям футболистов, которые заставляли своего соперника теряться при выборе игрока для опеки. От чего появлялись и свободные зоны, которыми активно пользовались Луис Диас, Диогу Жота и Харви Эллиотт, были также неплохие попытки от Гравенберха из-за пределов штрафной площадки. Было ощущение, что мерсисайдцы должны дожать слегка растерянного соперника, рассчитывавшего исключительно на контратаки.

Тем не менее и редкие выпады от "дачников" также не надо недооценивать, несколько острых моментов для того, чтобы удвоить свое преимущество, у них были. Как бы там ни было, но "Ливерпуль" все же дожал своего соперника на 68-й минуте, когда Кертис Джонс осмелился пробить из-за пределов штрафной площади и рикошет от Диопа сильно изменил траекторию полета мяча, Лено просто не мог на такое среагировать и круглый залетел в верхний угол ворот. 1:1.

А еще через 3 минуты мы увидели настоящую ливерпульскую классику, ведь когда команда Клоппа чувствует кровь, она идет добивать соперника. Гол сделали двое игроков, которые вышли на замену: Дарвин Нуньес принял пас от Жоты и прострелил вдоль на Коди Гакпо, а голландец точно завершает красивую атаку. Буквально две минуты перевернули этот матч с ног на голову. Трудно сказать, что это сильно удивляет, учитывая прошлые результаты мерсисайдцев в этом сезоне. Они могут играть не лучшим образом, но включиться именно тогда, когда нужно, чтобы изменить практически все. Мы это уже видели и мы можем лишь восхищаться этим из раза в раз.

А потом мы увидели еще одну привычную и классическую сцену: Дарвин Нуньес с нескольких метров расстреливал ворота Лено после прострела от Брэдли, но уругваец пробил в кипера "Фулхэма". Без упущенного шанса Дарвина и матч какой-то неполноценный. А так минимальная победа "Ливерпуля", которая дает преимущество мерсисайдцам перед ответным матчем на "Крейвен Коттедж", который состоится через 2 недели. Шансы у "дачников" на выход в финал остаются, но после этого поражения их стало меньше.

Кубок Английской Лиги, полуфинал (первый матч)

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Ливерпуль" — "Фулхэм" 2:1

Голы: Джонс (68), Гакпо (71) — Виллиан (19)

"Ливерпуль": Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес — Гравенберх (Нуньес, 56), Мак Аллистер, Джонс — Эллиотт (Гакпо, 56), Жота, Диас

"Фулхэм": Лено — Кастань, Адарабиойо, Диоп, Робинсон — Рид (Лукич, 83), Палинья — Де Кордова-Рид, Перейра (Кейрни, 73), Виллиан (Уилсон, 73) — Хименес

Предупреждения: ван Дейк (24) — Лукич (88), Уилсон (90+1)

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