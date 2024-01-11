Лучший сезон в карьере Ничушкина: в трех голах от личного рекорда по голам, никогда не играл так много

Ничушкин оформил дубль в матче против «Вегаса»

Валерий Ничушкин радуется голу в матче против «Вегаса». Фото USA Today Sports Российский нападающий «Колорадо» сделал дубль в матче с «Вегасом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ничушкин — 21 (бол., Рантанен, Друэн), 19:46 — 1:0. Ничушкин — 22 (бол., Рантанен, Маккиннон), 31:44 — 2:0. О’Коннор — 7 (Джонс), 49:20 — 3:0.

Вратари: Георгиев — Патера.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (10+14+11) — 25 (11+5+9).

Наши: Ничушкин (22.23/5/+1) — Барбашев (19.17/0/0), Денисенко (9.17/1/0), Дорофеев (17.02/1/0).

Денвер. Ball Arena.

Валерий Ничушкин был одним из важнейших игроков чемпионского «Колорадо» — 2022. Не менее ярко он провел и прошлый сезон, который, правда, был омрачен скандальным инцидентом в плей-офф и вылетом в первом раунде от «Сиэтла». Но к октябрю Ничушкин подошел в шикарной форме и по всем показателям выдает лучший сезон в карьере.

Во-первых, российский форвард получает наибольшее игровое время — 21 минута и 48 секунд в среднем за матч. Даже в КХЛ за ЦСКА он не играл так много. Во-вторых, Ничушкин уже приблизился к собственному рекорду по голам за регулярный чемпионат — после сегодняшнего дубля в матче с «Вегасом» на счету Валерия уже 22 гола. Для того чтобы превзойти показатель двухлетней давности, Ничушкину осталось отличиться всего четырежды.

Игра между последними двумя обладателями Кубка Стэнли была равной, и голы Ничушкина от этого вдвойне ценны. На исходе первого периода российский форвард «Колорадо» занял привычную позицию на пятаке и в касание замкнул передачу Рантанена.

В середине второго периода снова сыграла эта связка, а передача Рантанена получилась поистине гениальной.

Ничушкин стал второй звездой матча, а первой был признан российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев, отразивший все 25 бросков по своим воротам. Он вчистую переиграл своего оппонента — чеха Иржи Патеру. Впрочем, это неудивительно, ведь «Вегас» из-за травм обходится без двух основных вратарей — Логана Томпсона и Эйдина Хилла. Неопытному Патере же пока тяжело адаптироваться в НХЛ.

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