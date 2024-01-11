Футбол
Матич согласовал контракт с Лионом
Матич может изменить клуб
Опорный полузащитник Ренна Неманья Матич согласовал условия личного контракта с Лионом.
Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Сербский футболист хочет присоединиться именно к Лиону. Переговоры между клубами еще продолжаются.
Минувшим летом Матич перебрался из Ромы в Ренн и подписал с бретонским клубом двухлетний контракт. Однако на новом месте серб так и не адаптировался.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.
Ранее Матич самовольно покинул Ренн.