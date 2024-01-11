Матич согласовал контракт с Лионом

Матич может изменить клуб

Опорный полузащитник Ренна Неманья Матич согласовал условия личного контракта с Лионом.

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Сербский футболист хочет присоединиться именно к Лиону. Переговоры между клубами еще продолжаются.

Минувшим летом Матич перебрался из Ромы в Ренн и подписал с бретонским клубом двухлетний контракт. Однако на новом месте серб так и не адаптировался.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

Ранее Матич самовольно покинул Ренн.

champion.com.ua