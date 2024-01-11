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НХЛ: «Вашингтон» — «Сиэтл», «Сент-Луис» — «Рейнджерс». Расписание и результаты 12 явнаря

Артемий Панарин («Рейнджерс»). Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

«Баффало» — «Оттава» — 03.00 по московскому времени

«Каролина» — «Анахайм» — 03.00

«Детройт» — «Эдмонтон» — 03.00

«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 03.00

«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 03.00

«Питтсбург» — «Ванкувер» — 03.00

«Тампа» — «Нью-Джерси» — 03.00

«Вашингтон» — «Сиэтл» — 03.00

«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 03.00

«Айлендерс» — «Торонто» — 03.30

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 04.00

«Виннипег» — «Чикаго» — 04.00

«Аризона» — «Калгари» — 05.00

«Вегас» — «Бостон» — 06.00

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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Футбол

НХЛ: «Вашингтон» — «Сиэтл», «Сент-Луис» — «Рейнджерс». Расписание и результаты 12 явнаря

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