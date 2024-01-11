Тен Хаг хочет подписать своего бывшего подопечного для МЮ

Тренер МЮ заинтересовался Брайаном Бробби

Фото: Ajax.nl

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет подписать форварда "Аякса" Брайана Бробби.

Тренер "МЮ" хотел осуществить трансфер в январе, но в связи с финансовым состоянием клуба это была бы лишь аренда. Поэтому англичане попытаются подписать Брайана Бробби летом.

Эрик тен Хаг работал с форвардом в прошлом, когда был тренером "Аякса".

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