Вереск подпишет защитника Зари

Вереск усилится защитником

<img title="Вересс подпишет защитника Зари" src="/wp-content/uploads/2024/01/1ce6b71d0f23f7921bce0f133633d88f.jpg" alt="Вересс подпишет

/>

Защитник Зари Максим Смиян станет игроком Вереса.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

21-летний футболист провел 10 матчей за луганскую команду в сезоне-2022/23, но затем длительное время находился на больничном из-за симфиза. В текущем сезоне он не играл.

Контракт Смеяна с Зарей действовал до лета 2025 года, но Вересу удалось договориться не об аренде, а о полноценном выкупе. Максим может сыграть в центре поля, но его основная позиция — левый защитник.

Ранее Верес продолжил контракт с Кучеровым.

champion.com.ua