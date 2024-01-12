Анчелотти определился с основным голкипером Реала

Андрей Лунин будет основным в Ла-Лиге и Лиге чемпионов

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился с распределением голкиперов по турнирам.

Об этом сообщает Marca.

< Андрей Лунин будет играть в воротах в Ла-Лиге и Лиге чемпионов. Кепа Аррисабалага будет играть в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико".

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании против Атлетико (5:3) сыграл Кепа. Не указано, кто из них выйдет на финальный матч против победителя пары Барселона — Осасуна.

В сезоне 2023/24 Лунин провел 5 сухих матча за Реал, в остальных 5 пропустил 6 голов.

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