Анчелотти выбрал голкипера на финал Суперкубка Испании

Анчелотти определился с голкипером на матч Суперкубка

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти принял решение о выборе голкипера на финал Суперкубка Испании против Барселоны в воскресенье, 14 января.

Об этом сообщает Relevo.

Выбор итальянского специалиста пришелся на Кепу Аррисабалагу, защищавшему ворота в 1/2 финала из Атлетико (5:3).

Тренерский штаб мадридцев поддерживает Кепу с самого начала сезона . У его конкурента Андрея Лунина нет такой поддержки, но его прогресс ценится. Отмечается, что спортивное руководство клуба оценивает его выступления как очень хорошие и делает на него ставку.

Ранее Marca сообщала, что Лунин будет играть за Реал в Ла-Лиге и Лиге чемпионов.

champion.com.ua