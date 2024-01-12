Футбол
Анчелотти выбрал голкипера на финал Суперкубка Испании
Анчелотти определился с голкипером на матч Суперкубка
Фото — Getty Images
Главный тренер Реала Карло Анчелотти принял решение о выборе голкипера на финал Суперкубка Испании против Барселоны в воскресенье, 14 января.
Об этом сообщает Relevo.
Выбор итальянского специалиста пришелся на Кепу Аррисабалагу, защищавшему ворота в 1/2 финала из Атлетико (5:3).
Тренерский штаб мадридцев поддерживает Кепу с самого начала сезона . У его конкурента Андрея Лунина нет такой поддержки, но его прогресс ценится. Отмечается, что спортивное руководство клуба оценивает его выступления как очень хорошие и делает на него ставку.
Ранее Marca сообщала, что Лунин будет играть за Реал в Ла-Лиге и Лиге чемпионов.