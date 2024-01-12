Эрик Даер стал игроком Баварии

<img title="Бавария объявила о переходе Даера" src="/wp-content/uploads/2024/01/f819098b082b86c9a13011395f51ecb3.png" alt="Бавария

Защитник Тоттенхэм Эрик Даер перешел в Баварию.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года с опцией продления еще на год. Английский футболист будет выступать за новую команду под 15-м номером.

Дайер выступал за Тоттенгем с лета 2014 года. В этом сезоне сыграл 4 матча.

Ранее сообщалось, что лидер Баварии может продолжить карьеру в ПСЖ.

champion.com.ua