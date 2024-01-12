Брылин объяснил преданность «Дэвилз», в котором провел всю карьеру НХЛ

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а сейчас один из тренеров клуба Сергей Брылин в интервью «СЭ» объяснил преданность «Дэвилз», в котором провел всю энхаэловскую карьеру.

— В НХЛ вы всю карьеру провели в системе «Нью-Джерси» — сначала как игрок, теперь как тренер. Уникальный случай!

— Да, уже почти 30 лет моя жизнь связана с «Дэвилз». Прекрасно понимаю, как мне повезло. Причем с первого сезона, когда мы сразу завоевали Кубок Стэнли. Оказался в правильной команде в нужное время.

Конечно, были и сложности. Особенно в начале карьеры. Мало играл, периодически отсылали в фарм-клуб. В такие моменты возникали мысли о смене команды. Но я не дергался, продолжал работать, терпеливо ждал шанса. И постепенно все наладилось.

Есть великие хоккеисты, которые никогда не выигрывали Кубок Стэнли. А мне удалось это сделать трижды, да еще в одном клубе! Таких в «Нью-Джерси» всего пять человек — Бродер, Стивенс, Нидермайер, Данейко и я.

Рад, что здесь меня по-прежнему ценят. Теперь уже и как тренера.

— Вы ведь никогда не считались звездой уровня Ларионова, Федорова, Малкина. Которые тоже три раза становились обладателями Кубка Стэнли.

— Ха! Недавно мой друг Артур Октябрев прислал отрывки матча ЦСКА — «Динамо». Это 1992 или 1993 год. Я начал смотреть — и через несколько минут выключил. Просто в ужасе был от своей игры.

Но в НХЛ у меня получилось. В команде занял нишу, где был максимально полезен. Оборонительные действия, игра без шайбы, запредельная самоотдача… Легендарный Лу Ламорелло дал мне прозвище — Spark Plug. В переводе на русский — свеча зажигания. Считал, что своей энергией всегда завожу партнеров.

Пожалуй, самые яркие сезоны я провел в тройке с Могильным и Гомесом. Оба креативщики, а я их здорово дополнял. Помогал отбирать шайбу, освобождал пространство, и они регулярно создавали моменты у чужих ворот.

Зал славы «Нью-Джерси», чемпионские перстни, работа в КХЛ. Юбилейное интервью Брылина

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