Довбик – один из самых эффективных форвардов в топ-5 лигах

Специалисты авторитетного статистического портала WhoScored составили рейтинг самых эффективных футболистов 5 лучших европейских лигах, которым нужно меньше всего времени для того, чтобы забить гол.

Возглавил рейтинг голеадор немецкого «Штутгарта» Серу Гирасси, которому нужно 62.1 минуты на гол. Вторым идет француз Килиан Мбаппе (73.9 мин), а далее расположились Лаутаро Мартинес (89,6 мин) и Эрлинг Холанд (92.4 мин).

В этом списке нашлось место и украинскому нападающему «Жироны» Артему Довбику, забивающий в этом сезоне в среднем за 101.4 минуты, проведенные на поле.