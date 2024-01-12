Главный тренер МЮ пожелал Санчо удачи в Дортмунде

Borussia

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал аренду Джейдона Санчо.

"Надеюсь, у него все хорошо и он добьется успеха в дортмундской "Боруссии". Желаю ему удачи. Это все", — цитирует главного тренера Фабрицио Романо.