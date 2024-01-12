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Футбол

Главный тренер МЮ пожелал Санчо удачи в Дортмунде

Эрик тен Хаг высказался об аренде нападающего

Borussia

    • Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал аренду Джейдона Санчо.

    "Надеюсь, у него все хорошо и он добьется успеха в дортмундской "Боруссии". Желаю ему удачи. Это все", — цитирует главного тренера Фабрицио Романо.

    Джейдон Санчо присоединился к немецкому клубу на правах аренды до конца этого сезона.

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