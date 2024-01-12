Хавбек Милана присоединится к Фенербахче — Инсайдер

Раде Крунич вскоре должен пройти медицинский осмотр

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Полузащитник "Милана" Раде Крунич присоединится к турецкому "Фенербахче". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас все бумаги для трансфера футболиста готовы. Крунич завтра, 12 января, поедет в Стамбул, чтобы пройти медицинское обследование.

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30-летний игрок с августа хотел присоединиться к "Фенербахче" и даже не рассматривал других вариантов.

В Серии А в этом сезоне Раде Крунич сыграл 10 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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