Команда Реала получит многомиллионный бонус в случае победы в Эль-Класико

Каждый получит по 150 тысяч евро

Фото: realmadrid.com

Президент "Реала" Флорентино Перес договорился с командой о получении вознаграждения в случае победы в Эль Красико.

По данным Defensa Central, каждый игрок команды и технический персонал получит по 150 тысяч евро. Всего президенту клуба нужно выплатить около четырех миллионов евро.

Эль-Класико состоится в рамках финала Суперкубка Испании. Начало — в 21:00 по киевскому времени.

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