Легия перевела Харатина в дубль

В клубе не рассчитывают на украинца

Легия приняла решение о переводе украинского полузащитника Игоря Харатина во вторую команду.

Об этом сообщает Sport.tvp.pl.

Напомним, что летом польский клуб не заявил Харатину на сезон. В осенней части сезона Игр сыграл 8 матчей в дубле. Теперь он будет полноценно переведен в Легию-2, которая выступает в первой группе четвертого по силе дивизиона Польши.

Таким образом остаток контракта, истекающий через полгода, Харатин проведет в дубле Легии. Но если у украинца появятся предложения, то в клубе не будут препятствовать его уходу.

Напомним, поляки приобрели Харатина летом 2021 года у Ференцвароша за 900 тысяч евро.

champion.com.ua