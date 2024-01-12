Лунин круче: испанское издание AS вынесло приговор Кепе

После полуфинального матча Суперкубка Испании между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» авторитетное испанское издание AS прокомментировало игру Кепы Аррисабалаги.

Испанские журналисты считают, что украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин надежнее испанца.

Полуфинальный матч Суперкубка журналисты назвали «крестом для Кепы Аррисабалаги».

«Два гола «Атлетико» на его совести. Это – перебор как для самого дорогого вратаря в истории», — пишут журналисты.

«Статистика сейчас на стороне Андрея Лунина. Хотя по воротам обоих голкиперов наносят одинаковое количество ударов, украинец отбивает 80% мячей, тогда как Кепа – 73%. На выходах Лунин играет еще увереннее – 0,72 успешных выхода против 0,28 у Кепы. Стоит отметить пропущенные голы со стандартов, где украинец также гораздо надежнее», – отмечает издание.