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Марсель — Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Марсель — Страсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

    • Интересный матч состоится в пятницу, 12-го января, в Лиге 1. Там сыграет будущий соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Марсель" против команды, в составе которой выступает украинец. И хотя дела Соболя в "Страсбуре" складываются не очень удачно, все равно следим.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

    Лига 1. 18-й тур

    "Марсель" — "Страсбур"

    Трансляция — MEGOGO Футбол 2

    Трансляция матча

    Марсель - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    Марсель - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    Марсель - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    В эфире

    Марсель - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    Трансляція матчу Марсель — Страсбур Смотреть трансляцию

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