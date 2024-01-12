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Марсель — Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
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Марсель — Страсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Интересный матч состоится в пятницу, 12-го января, в Лиге 1. Там сыграет будущий соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Марсель" против команды, в составе которой выступает украинец. И хотя дела Соболя в "Страсбуре" складываются не очень удачно, все равно следим.
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Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Лига 1. 18-й тур
"Марсель" — "Страсбур"
Трансляция — MEGOGO Футбол 2
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