Марсель — Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Марсель — Страсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Интересный матч состоится в пятницу, 12-го января, в Лиге 1. Там сыграет будущий соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Марсель" против команды, в составе которой выступает украинец. И хотя дела Соболя в "Страсбуре" складываются не очень удачно, все равно следим.

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Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Лига 1. 18-й тур

"Марсель" — "Страсбур"

Трансляция — MEGOGO Футбол 2

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