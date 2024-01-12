Скаут «Каролины» рассказал, что мешает Василию Пономареву попасть в основу команды

Матвей Мичков, Александр Никишин, Василий Пономарев. Фото «СЭ» Олег Смирнов — о Мичкове, кражах на драфте и общении с игроками.

Скаут «Каролины» Олег Смирнов — один из самых загадочных россиян, работающих в НХЛ. В отличие от большинства коллег он никогда не выступал на профессиональном уровне, а до приглашения в «Харрикейнз» работал в профсоюзе игроков КХЛ и пытался стать агентом. Именно при нем «Ураганы» в последние несколько лет стали пачками драфтовать наших юниоров и превратились в один из самых русских клубов лиги.

На прошедшем в начале ноября Кубке Будущего в Санкт-Петербурге он дал большое интервью корреспонденту «СЭ», в котором рассказал:

как стал скаутом «Каролины» без опыта игры на профессиональном уровне; есть ли у «Харрикейнз» крен на русских проспектов; задает ли он странные вопросы на интервью с юниорами; на что обращает внимание во время общения с хоккеистами; относятся ли скауты НХЛ с предубеждением к игрокам из системы СКА; дают ли информацию турниры с участием сборных России и Белоруссии; подтянулись ли белорусские игроки по уровню к россиянам; кого считает своими главными кражами на драфте; можно ли назвать Никишина готовым игроком уровня НХЛ; что мешает Василию Пономареву попасть в основу «Ураганов»; читалось ли падение Матвея Мичкова на прошлом драфте.

На собеседовании с «Каролиной» сказал: «В России полно классных игроков, которых просто никто не видит»

— Один из немногих моментов вашей биографии, который известен, — это то, что вы работали в профсоюзе игроков КХЛ.

— В 16 лет я поступил в университет на юридический факультет и окончил его с красным дипломом. Во время обучения интересовался спортивным правом, которое находилось в стадии зачатка, а также арбитражным правом. При этом изучал практику различных международных ассоциаций и федераций — УЕФА, ФИФА, КХЛ.

После окончания обучения предложили поработать в профсоюзе игроков КХЛ после испытательного срока, вроде легко влился в организацию. Отвечал за работу с хоккеистами МХЛ/ВХЛ и защиту их интересов в дисциплинарном комитете. Первые годы для меня были достаточно успешными — пару лет не было проигрышей в арбитраже, где я представлял членов профсоюза. Но дальнейшего роста в организации для себя не видел.

После профсоюза ушел в свободное плавание, став агентом. Тогда игроков будущего уровня КХЛ/ВХЛ приходилось находить в низших лигах и вытаскивать их наверх. Так как у меня не было достаточного бэкграунда и связей, то нужно было искать недооцененных парней, которым я мог помочь.

— Кто были самые известные клиенты?

— Вряд ли кому-то что-то скажут эти фамилии. Было двое ребят в «Барысе». Мы все понимаем, что агентский рынок полностью поделен. Поэтому особого хода не было. Занимался в основном молодежью, «вышкой», чемпионатом Казахстана.

— Не было ощущения, что в последние годы профсоюз существовал только на бумаге?

— Я уже не работал, когда пошли такие разговоры в прессе. Знаете, проблема в том, что сами игроки и агенты, как я вижу, начали относиться к профсоюзу неправильно. Как понимаю, они хотели иметь больший контроль над решениями и финансами организации.

При этом финансовая ситуация в хоккее ухудшалась с каждым годом, были и разорения команд — сначала «Лада», потом «Спартак», затем «Динамо» и так далее. Пошло использование лазеек с юрлицами, на которые лига не хотела обращать внимание. В какой-то момент, наверное, все и загнулось.

Мы реально пытались сделать интересную историю, все на уровне NHLPA (Профсоюз игроков НХЛ. — Прим. «СЭ»). Однако разница в законодательствах и менталитетах сыграла свою роль. Сами хоккеисты не всегда хотели, чтобы их интересы представлялись профсоюзом.

Даже не знаю, действует ли он сейчас. К сожалению, давно не общался с руководством. Могу сказать за себя, что занимался самыми тяжелыми лигами — ВХЛ и МХЛ. Старался на сто процентов своих возможностей помогать ребятам. Надеюсь, никто из них не может бросить камень в мой огород.

— Многие болельщики не понимают, когда хоккеисты с их зарплатами жалуются на задержки в пару-тройку месяцев. Некоторые из клиентов действительно жили от зарплаты до зарплаты?

— Люди разные. Некоторые не следят за своим финансовым состоянием, у многих вовсе и не за чем следить. К сожалению, не все хоккеисты зарабатывают сумасшедшие деньги. Особенно в низших лигах — их едва хватает на жизнь. Игроков, которые могли бы за один-два сезона накопить денег на всю оставшуюся жизнь, не так на самом деле и много в нашем хоккее. Многие действительно живут от зарплаты до зарплаты.

— В русскоязычной версии сайта НХЛ указано, что вы в свое время играли в школе «Динамо».

— Я начинал в «Динамо», но пришел в школу не в шесть лет, как многие, а в семь. Просто не знал, что можно было записываться на год раньше. Когда меня отчислили в 12 лет, то перешел в «Спартак». Потом не играл год из-за перелома ноги. В итоге заканчивал в «Северной Звезде» во второй группе чемпионата Москвы.

Особо каких-то иллюзий и надежд не питал. Я достаточно хорошо учился. Поэтому после хоккея спокойно поступил в университет. Но хоккей был всегда в моей жизни. Образование — это главное преимущество и возможность, которые родители могут дать своим детям. Мне в этом плане очень повезло.

— Читал, что в «Каролину» вас пригласил тогдашний директор европейского скаутинга клуба чех Роберт Крон.

— Да. Сейчас он возглавляет скаутский департамент в «Сиэтле».

Мой товарищ как-то раз попросил помочь ему, потому что «Каролина» особо не ездила в Россию. Какое-то время, насколько я знаю, скаутом работал Сергей Самсонов, но потом он вошел в тренерский штаб и стал тренером по развитию. Поэтому им нужна была какая-то помощь в регионе.

Я тогда закончил работать агентом и переключился на юридическое сопровождение хоккеистов, поэтому было свободное время. Тем более мне всегда был интересен скаутинг. Сказал: «Окей, без проблем!» Меня попросили свозить Роберта на несколько матчей и показать игроков.

Он тогда отсматривал одного хоккеиста. Однако я сказал ему, что там уже все было обговорено еще в начале сезона и он поедет в другую команду НХЛ. В итоге показал других хоккеистов, о которых он не знал и которыми был также впечатлен.

Тогда же рассказал и про Петра Кочеткова, когда он еще не попадал в сборную и его мало кто знал в Северной Америке до «бутербродной» Суперсерии — он тогда уже играл в ВХЛ. В итоге свозил Роберта в Рязань. Мне кажется, Крон был первым иностранным скаутом, который побывал там. Это было прикольно.

После этого он часто стал приезжать в Россию. Мог около месяца кататься со мной по городам и смотреть таланты. Он умный мужик, который многому меня научил. Потом от него поступило предложение: «Не хочешь попробовать? У нас открылась позиция».

На собеседовании я сказал: «В России полно классных игроков, которых просто никто у вас не видит». Звезды сошлись, и все завертелось. Сначала предложили part-time — это был своего рода просмотр для меня. Поработали, провели первый драфт. Всем вроде понравилась моя работа, и мы заключили полноценный контракт.

Фото USA Today Sports

Нашему владельцу наплевать, откуда будет игрок

— Когда у «Харрикейнз» начался русский вектор на драфте?

— Думаю, когда мы заполучили Андрея Свечникова. Не скажу, что клуб решил собирать россиян вокруг него, просто поняли, что наш рынок толком не охвачен и этим нужно воспользоваться.

Наш владелец Том Дандон — настоящий мужик из Техаса, который создал себя сам. Он хочет постоянно побеждать, в чем бы ни участвовал. Ему наплевать, откуда будет хоккеист: из Папуа — Новой Гвинеи, из Канады или из России. Самое главное, чтобы он был лучшим на момент его выбора на драфте. Мне импонирует, что у него нет никаких предубеждений, политики и подобных моментов.

Мы берем и финнов, и чехов, и шведов. Никто не смотрит на паспорт. Повторюсь, если игрок будет из Папуа — Новой Гвинеи и будет лучше остальных, то он будет задрафтован.

— Вы смотрите исключительно тех парней, которые играют в России, или еще цепляете тех, кто развивается в Северной Америке?

— У нас есть кросс-скаутинг. Сейчас из-за СВО я не могу ездить в Европу. В клубе мне дали задание плотнее заняться российским рынком и смотреть иностранцев по видео. Раньше летал в Европу делать перекрестный скаутинг. У нас не совсем стандартная система скаутинга в клубе, но я не могу раскрывать ее полностью.

— Берете в нагрузку про-скаутинг — игроков, которые уже не могут быть задрафтованы?

— Отсматриваем хоккеистов, которые в ближайший год-два становятся свободными агентами. У меня есть список игроков, по которым работаю на будущее.

— В свое время смотреть Илью Михеева и Александра Барабанова приезжал лично директор «Торонто» по оценке игроков Джим Палиафито.

— Может быть, тогда это было проще. Сейчас очень мало кто летает в Россию из Северной Америки. Кстати, на Кубок Будущего прилетело несколько ребят оттуда. Но, как понял, они просто до этого находились в Европе.

Фото USA Today Sports

Вопросы про животных и деньги на крышке унитаза — полный бред

— После драфта ваше общение с игроками заканчивается или стараетесь их вести первое время после попадания в систему?

— Мы общаемся с ними. Конечно, для их дальнейшего роста есть тренеры по развитию и другие узкопрофильные специалисты. Например, сейчас у «Каролины» есть человек в России, который занимается девелопмент-коучингом, — Даниель Бохнер, который работает в Питере. Отличный мужик! Старается помочь ребятам во всем, как и я.

Я иногда присутствую на беседах и видеозвонках, потому что существует языковой барьер — обсуждаем игровые моменты, конкретные смены, слабые стороны. Дэн старается говорить на русском, чтобы ребятам было комфортнее.

— Многие проспекты в последнее время рассказывают про совершенно дикие вопросы про деньги на крышке унитаза, которые вроде бы задают для анализа ментальности.

— Я точно такие не задаю. К сожалению, не присутствовал на комбайн-мероприятиях. Но вряд ли ребята из нашего штаба будут заниматься подобной ерундой и спрашивать, достанет ли игрок десятидолларовую купюру из унитаза и тому подобное. Это полный бред. Как ты можешь судить о человеке по ответу на этот вопрос, если ты не общался с ним ранее и не знаешь о его семье, не знаешь его бэкграунд?

Например, для меня очень важно, как хоккеист учится в школе. Стараюсь спрашивать, что ему удается, а что нет. Так лучше вырисовывать психологический портрет, чем спрашивать про бачок унитаза или про то, каким животным ты себя считаешь.

Я не знаю, каким животным считаю себя. Я — человек. Подобных вопросов много, но я их не задаю. Стараюсь просто встречаться с ребятами в свободной обстановке и беседовать. Если есть время, то всегда можно посидеть за чашкой кофе и поговорить обо всем.

— Сколько раз общаетесь с каждым игроком до драфта?

— С каждым по-разному. О ком-то знаю уже всю подноготную через свои каналы, и мне даже не надо встречаться с ним лишний раз. К примеру, Василия Пономарева как игрока знаю уже с 14 лет. А вот с Русланом Хажеевым нужно было встретиться и пообщаться — мы с ним сидели на трибунах, смотрели хоккей и разговаривали.

— У русских скаутов клубов НХЛ есть своя тусовка?

— Мы все общаемся вне работы и в поездках. Понятно, что бизнес всегда подразумевает конкуренцию. С ребятами помоложе общаюсь достаточно близко. Со старшими все равно присутствует определенное уважительное расстояние — на многих я ходил смотреть еще ребенком, когда они играли, кого-то видел по ТВ. Все отличные ребята с богатым жизненным опытом.

— Кто сейчас лучший скаут НХЛ по России?

— Не хочу обсуждать моих коллег. Для меня сейчас главный ориентир — это глава нашего отдела скаутинга Даррен Йорк. Отличный мужик, который долго проработал в команде видеокоучем. Он по-хорошему въедливый, сильный с точки зрения аналитики. Немаловажно, что он понимает сложности, которые могут возникнуть при развитии хоккеиста в России. Стараюсь дотянуться до его уровня знания английского и репортов.

Также могу выделить Эрика Тульски, который отвечает за про-скаутинг и работает ассистентом генменеджера по аналитике, — это человек, которого некоторые клубы уже видят в будущем генменеджером. Честно говоря, он в какие-то моменты кажется волшебником, когда работает с цифрами, — его расширенная статистика на другом уровне. У него тоже многому можно поучиться.

Когда приходил в «Каролину», то сразу сказал, что хочу быть лучшим в своем деле и что клуб может не сомневаться во мне. Очень доволен, что попал в систему, где есть люди, у которых можно каждый день учиться.

Фото Личный архив Олега Смирнова

— В «Каролине» уже третий сезон работает скаутом финн Йокке Невалайнен — один из немногих людей, который попал на работу в клуб НХЛ благодаря работе на любительском портале.

— Да, он раньше писал для DobberProspects. Причем я бы не назвал их скаутинг любительским — они сейчас на очень хорошем уровне. По крайней мере, сужу по тому, что вижу. Общался с авторами данного издания после последнего драфта. Прикольные ребята!

Понятно, что для них это не основная деятельность. Они не могут себе позволить ездить и летать по всему миру — это их основная проблема. Потому что видео только на 50 процентов может дать объективную картинку. А так они молодцы. У них можно поучиться многому, в том числе языку скаутских отчетов.

— Он ведь сам не играл в хоккей?

— Нет, вроде только в детстве пару лет вратарем. Йокке — хороший аналитик. Мы с ним хорошо общаемся по работе, мне нравится его уровень английского. Кстати, он частенько смотрит российские лиги. Спрашивает у меня мнение по некоторым игрокам. Тоже болеет общим делом.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще чуть-чуть, и белорусы окончательно подтянутся к нам

— Насколько информативны такие местечковые турниры, как Кубок Будущего, где играют только сборные России, Белоруссии и Казахстана?

— Мне доверяют в плане моего видения. Этот турнир даст мне какое-то понимание, подтвердит или опровергнет некоторые мои наблюдения. Все равно это возможность увидеть живую игру.

Да, это не самый представительный турнир, и многим иногда не хватает мотивации. Но мне интересно посмотреть на то, как хоккеист отнесется к матчам здесь.

— Со стороны кажется, что уровень белорусских проспектов серьезно подрос.

— А я уже как-то говорил в интервью одному белорусскому каналу, за которое меня раскритиковали их болельщики, что им выгодны постоянные матчи с нашими сборными для их дальнейшего развития.

Когда ты постоянно проигрываешь, то у тебя не появится духа победителя. Однако посмотрите, как Белоруссия зарубается с Россией сейчас. Да, где-то они проигрывают тактически. Но еще чуть-чуть, и они окончательно подтянутся.

Белорусы точно добавляют, с моей точки зрения, средний уровень их хоккеистов растет.

— В Казахстане вообще некого смотреть?

— У них проблема начинается с детско-юношеских школ. Сейчас там появляются кое-какие частные школы. Один из моих бывших клиентов как раз занимается развитием такой. Но когда это все даст свои плоды? Не уверен, что из этого вообще что-то получится, потому что государство практически не вкладывает никаких средств в детский хоккей. Там это никому не интересно.

Плюс болельщики обеспокоены засильем русских игроков. Но без них чемпионат Казахстана стал намного слабее. Если раньше «Сарыарка» гремела в ВХЛ, то теперь команд такого уровня там просто нет. То же «Торпедо» из Усть-Каменогорска было чуть ли не в процессе банкротства, насколько я слышал.

На данный момент в Казахстане не вижу условий для роста хоккеистов, кроме, пожалуй, Астаны. Но им нужны соперники, с которыми можно играть на равных. Многие уезжают в достаточно раннем возрасте, чтобы участвовать в соревнованиях с высоким уровнем конкуренции. Я просто вижу в их стране упадок хоккея, который идет не первый год. Выходом для них может быть обмен опытом по развитию игроков, начиная с детского возраста.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что с Пономаревым, Трикозовым, Грудининым и остальными

— Пономарев — самый нетипичный хоккеист, которого знаете? Он очень много времени уделяет чтению, саморазвитию и образованию.

— Василий — профессионал от и до: тайминг, питание, отдых, саморазвитие. Готовый игрок, у которого нужно поправить некоторые моменты. Но у нас многие ребята в команде похожи на него. Повторюсь, мы очень много внимания уделяем аспекту профессионализма. Иногда тренеры сборной говорили, что он даже слишком серьезен и ему это мешает.

Ребенок должен быть всесторонне развит, чтобы ему было проще адаптироваться. Когда он переезжает в Северную Америку, то попадает в несвойственную среду обитания. И если он будет закрыт к другим людям, то ему придется сложно.

— Он сейчас не застрял в развитии?

— Сложно сказать, что с ним будет дальше в этом сезоне. У нас в системе есть люди, которые следят за тем, чтобы у него все было в порядке. С моей точки зрения, он готов играть в четвертом звене прямо сейчас. Но там сейчас есть Джордан Стаал и другие ребята, которые доказали все своей работой и преданностью — они будут даже мертвыми ловить шайбу зубами.

Он сейчас первый кандидат на подъем. Здесь вопросов нет. Просто команда настолько хорошо укомплектована, что ему приходится тяжело. Уверен, при первой же травме он будет одним из тех, кто зайдет в основу.

У Васи есть все, чтобы играть в НХЛ. Доволен тем, как он развивается. Он ответственно относится к делу, играя на двух сторонах площадки. Думаю, у него хорошее будущее, просто нужно немножко потерпеть — он и сам это понимает. Я общаюсь с его отцом: он сам замечательный тренер, который поработал и здесь, и за океаном. Поэтому Павел знает, как правильно развивать хоккеистов.

— Кочетков и Никишин — ваши две главные «кражи»?

— Это, несомненно, две звезды, за которыми наблюдают наши болельщики. Где-то их определенно недооценили, чем мы и воспользовались.

Я считаю кражей того же Тимура Муханова. Болельщики уже наблюдают за ним и смотрят его матчи за «Северсталь». В соцсетях люди отслеживают его развитие. Назову и Александра Пелевина, который играет во взрослый хоккей.

Не выстрелил пока только вратарь Егор Наумов, который серьезно травмировался и не играл последние два года. Надеюсь, он полностью восстановится и в следующем году выйдет на новый уровень. Большой, двухметровый вратарь. Хорошо играл клюшкой — в детском возрасте даже забивал голы. Был в сборной по своему возрасту. К сожалению, случаются неудачи и травмы.

Не могу сказать, что с кем-то мы промахнулись. Тот же Володя Грудинин сейчас вышел на следующий уровень после перехода в «Северсталь». Александр Перевалов — большой талант, который за семь минут игрового времени в «Куньлуне» создал опасных моментов больше, чем вся команда, вместе взятая.

Глеб Трикозов — просто дайте парню шанс! На мой взгляд, летом на Sochi Hockey Open он был одним из лучших нападающих «Авангарда». Его наигрывали в одном звене с Буше, а потом отправили вниз.

— Слышал от нескольких человек мнения, что Трикозов необучаем. Особенно если речь идет об игре без шайбы.

— Глеб — это тот парень, которому постоянно нужно видеть перед собой какую-то цель. Ему ее надо дать, и он ее добьется. У нас в России мало тренеров, которые могут это сделать и оказать поддержку. Вот в чем проблема, с моей точки зрения. Может быть, я и неправ, но существуют проблемы развития молодых игроков.

— «Авангард» активно торговал им в августе.

— На месте других клубов забрал бы его. Пацан уже обладает талантами, чтобы играть на следующем уровне. Просто им нужно заниматься и развивать.

— Он не стал слишком заточенным на бросок?

— У парня есть бросок уровня Грицюка. Почему бы этим не пользоваться? Плюс есть катание, которое на две головы выше многих . Уверен, что летом он был в порядке на предсезонке. Глеба уже можно было бы использовать в основе. Это не тот игрок, которого нужно чему-то учить. На самом деле, он уже умеет «работать». Трикозов доказал это в позапрошлогоднем плей-офф МХЛ.

Фото ХК «Трактор»

— У вас и Руслан Хажеев немаленький вратарь.

— Хажеев — вообще зверь! Он в полном порядке. Не знаю, почему его не выпускали на Кубке Будущего, дали бы шанс парню. Отличные данные, техника, чтение игры, есть хорошие лидерские качества.

Я люблю вратарей, которые живут не в своем мире, а могут завести команду эмоциями. Тот же Кочетков, Хажеев и Егор Вельмакин относятся к этой категории.

— У скаутов нет предубеждения к игрокам СКА, которые развиваются по крайне витиеватому плану?

— Нет. В России везде, куда ни посмотри, витиеватый план. Он везде витиеватый настолько, насколько это возможно. Достаточно посмотреть, сколько игроков загибается из-за того, что им не дают шансов для развития.

— Когда драфтовали Владимира Грудинина, его не приходилось отстаивать? Многие говорят, что с его габаритами и «физикой» в НХЛ делать нечего.

— Предубеждения к маленьким защитникам всегда будут. Мальчишка суперталантливый! Посмотрите на «Монреаль», который задрафтовал во втором-третьем раунде Лэйна Хатсона — он сейчас разрывает NCAA своими проходами.

Хоккей меняется, становится более динамичным и зависимым от чтения игры и интеллекта. А Володя — мобильный защитник, который здорово читает игру. У него есть шероховатости, которые можно убрать. Дай бог, через два сезона из него получится хоккеист уровня НХЛ.

Если ты правильно собираешь пары, ставя вместе одного физически сильного защитника и одного пакмувера, то они могут показать совершенно другой потенциал. Представьте условно пару Никишин — Грудинин. Это была бы фантастика!

Мы не смотрим на рост и вес. Если он дает результат, то какая разница, какие у него габариты? У нас полно негабаритных игроков в системе. Тот же Санька Пашин — 175 см. Вася Пономарев — тоже не гигант. Но они развиваются.

Мы же понимаем, что на самом высоком уровне заиграют далеко не все. Но даем шанс всем, если у них есть мастерство и правильная ментальность. Если ты подбираешь ключи к правильному использованию хоккеиста и он дает результат, то почему нет?

— У Никиты Гуслистова из «Северстали» этот сезон складывается не лучшим образом.

— У него была травма, с которой он выходил на лед некоторое время. Когда он выступал в МХЛ и выходил на драфт, то давал результат для команды и делал партнеров намного лучше. Уверен, что он себя еще покажет.

Все говорят, что Гуслистов — хоккеист оборонительного плана. Но он один из самых быстрых центральных нападающих КХЛ, который может стабильно убегать «1 в 0» и забивать, будь он крайним.

— Вернувшийся в «Спартак» Александр Пашин слишком рано переехал в Северную Америку, когда два года назад уехал в систему «Каролины»?

— Ему нужно было больше внимания уделять английскому языку. Тогда было бы все окей. У него все есть для того, чтобы играть в Северной Америке на самом высоком уровне. Не думаю, что он рано приехал.

Это нападающий высокого класса. С моей точки зрения, недооцененный. Какие чудеса он творил на Мемориале Глинки, в молодежной команде! Мы выбрали его в самых низах драфта.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда драфтовали Никишина, сказал, что готов дать руку на отсечение, если он не будет топовым игроком

— Никишин — уже готовый игрок уровня НХЛ?

— Это топ-пара нашей команды. Владелец уже не раз говорил, что Александр будет здесь большой звездой. На мой взгляд, он самый сильный хоккеист вне НХЛ вообще.

Никишин — сверхадекватный и простой парень, который живет хоккеем. У него потрясающие лидерские качества и ментальность. Когда выбираю игрока, то смотрю на то, чтобы он мог пожертвовать собой ради успеха команды. Считаю Александра прекрасным примером такого хоккеиста.

Когда выбирали Сашу, то это был мой первый драфт, в котором я принимал участие в обсуждении. Сказал тогда, что готов дать руку на отсечение, если он не будет топовым игроком. Сейчас все довольны выбором.

— Он советовался с «Каролиной», когда подписывал длинный контракт со СКА?

— Нет, это его решение. Человек сам волен решать, что ему надо и как должна развиваться его карьера. Но я думаю, что он будет звездой в НХЛ с первых дней.

Его меняли из «Спартака» не просто так. Мы видим, что по факту он лидер СКА во всех проявлениях.

— Если бы не медкарта, он ушел бы в первом раунде?

— Мне кажется, при правильном стечении обстоятельств он должен был уходить в топ-5 или в топ-10 драфта.

— По МХЛ он играл немного в другой хоккей и просто выносил соперников силовыми.

— Он делал это грамотно, чтобы не получать удаления. При этом Саша играл на две стороны площадки. Ему повезло, что он оказался в «Крыльях Советов», где правильный менеджмент, а тренером на тот момент был Андрей Потайчук, который дал ему возможность развиваться в нужном направлении.

Я люблю хоккеистов, которые могут показать своей игрой, кто они есть на самом деле. Думаю, Александр — наш лучший проспект.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Противостояние Бедард — Мичков сменит противостояние Кросби — Овечкин

— Есть смысл контендерам вроде «Вегаса» и «Каролины», у которых нет высоких пиков, пристально смотреть за проспектами типа Селебрини и Эйзермана?

— Все равно смотрим и разбираем их. Мы должны понимать, как мы оцениваем игрока, что его ждет в дальнейшем. Смотрим, где ошиблись, а где были правы. Обязательно просматриваем топовых проспектов.

— Падение Мичкова на прошлом драфте читалось?

— Оно не читалось. Для меня Мичков был номером два. Могу сказать, что те клубы, которые проехали мимо него, просчитались. Это один из талантов поколения.

Своим руководителям я дал четкие гарантии, что это топовый игрок, который будет собирать трибуны. Мне кажется, что противостояние Мичков — Бедард сменит противостояние Кросби — Овечкин.

— Некоторые тренеры говорят, что у Матвея есть проблемы с катанием.

— Я не вижу таких проблем. Когда надо, он вгрызается в момент. Просто к любому игроку нужен правильный подход. Особенно к таким мегаталантам. Не вижу проблем у Матвея, которые могут помешать ему стать суперзвездой.

Говорили, что у него есть какие-то проблемы с характером. Но он обычный молодой пацан, который хочет постоянно побеждать. С Майклом Джорданом тоже не каждый мог уживаться. Перед тем, как создать великий «Чикаго Буллз», партнерам тоже нужно было притереться к нему. Уверен, многие сверхталантливые спортсмены имеют свой взгляд на жизнь, игру. Мне кажется, нужно просто правильно использовать талант и направлять в нужное русло.

На Матвея очень большое влияние оказывал отец. У Бедарда то же самое — родители от него не отходили и старались развивать и помогать в его увлечении хоккеем. Но то, что по ту сторону океана ставится в плюс, у нас почему-то считается минусом. Например, тот же контроль и опека ребенка в настоящее время. Это неправильно.

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