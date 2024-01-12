Полесье разорвало контракт с Вакулой

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Полесье объявило о прекращении сотрудничества с полузащитником Владиславом Вакулой.

Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Контракт с 24-летним футболистом был разорван по обоюдному согласию сторон.

Владислав Вакула присоединился к Полесью летом 2022 года. За время выступлений за первую команду он успел провести 17 матчей, отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В первой половине сезона 2023/24 Владислав на правах аренды играл за Черноморец. Ранее сообщалось, что Звягель заинтересован в аренде Вакулы. Актуально: На Вакулу составили административный протокол за неповиновение полиции

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