Президент Марселя назвал цели клуба до конца трансферного окна

Твіттер Марселя/Автор невідомий

Президент марсельского "Олимпика" Пабло Лонгория прокомментировал цели клуба на январские трансферы.

"Мы работаем над различными возможностями, в частности над позицией левого защитника, который может играть по системе с четырьмя или пятью оборонцами".