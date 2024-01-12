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Футбол

Президент Марселя назвал цели клуба до конца трансферного окна

Клубу нужен защитник

Твіттер Марселя/Автор невідомий

    • Президент марсельского "Олимпика" Пабло Лонгория прокомментировал цели клуба на январские трансферы.

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    • "Мы работаем над различными возможностями, в частности над позицией левого защитника, который может играть по системе с четырьмя или пятью оборонцами".

    Сейчас "Олимпик Марсель" занимает 6-ю позицию в Лиге 1 и имеет 27 очков по итогам 17 туров.

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