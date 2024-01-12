Футбол
ПСЖ подпишет хавбека Коринтианса. Сделка находится на завершающем этапе — Инсайдер
Габриэль Москардо подпишет контракт с французским клубом
"ПСЖ" подпишет бразильского полузащитника "Коринтианса" Габриэля Москардо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клубы сегодня, 12 января, обмениваются документами и проверяют условия соглашения с бразильским полузащитником.
Договор наконец будет подписан после дополнительных проверок из-за травмы Москардо.
Габриэль за всю карьеру сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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