Рейтинг ФИФА в 2023 году: Украина имеет лучший результат за 10 лет

Сборная Украины завершила 2023 год на 22-й строчке в рейтинге ФИФА, что является лучшим показателем за последние 10 лет. Позапрошлый год наша команда завершила на 26-м месте.

Лучший до этого времени результат был в 2013 году, когда национальная команда была на 18-й строчке.

22-е место является четвертым лучшим показателем в истории сборной Украины. Рекордный результат по итогам года был в далеком 2006 году, когда команда под руководством Олега Блохина занимала 13-е место.