Сборная Бразилии получила нового главного тренера

Бразильская конфедерация футбола сообщила о назначении 61-летнего специалиста Доривала Жуниора на должность главного тренера сборной Бразилии.

Условия личного соглашения не разглашать.

Отметим, Доривал Жуниор решил досрочно прекратить работу в Сан-Паулу, которым руководил с апреля 2023 года.

Первый матч с новым тренером Бразилия проведет 23 марта, когда селесао проведут товарищеский матч против Англии.