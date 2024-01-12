Футбол
Сборная Бразилии получила нового главного тренера
Сборную Бразилии возглавил 61-летний специалист Доривал Жуниор
Бразильская конфедерация футбола сообщила о назначении 61-летнего специалиста Доривала Жуниора на должность главного тренера сборной Бразилии.
Условия личного соглашения не разглашать.
Отметим, Доривал Жуниор решил досрочно прекратить работу в Сан-Паулу, которым руководил с апреля 2023 года.
Первый матч с новым тренером Бразилия проведет 23 марта, когда селесао проведут товарищеский матч против Англии.