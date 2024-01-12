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Футбол

Шесть игроков Манчестер Юнайтед вернулись из лазарета

6 игроков вернулись из лазарета

Манчестер Юнайтед получил усиление перед матчем с Тоттенгэмом.

Об этом рассказал главный тренер команды Эрик тен Гаг.

» Лисандро, Каземиро и Шоу уже тренировались на этой неделе, они здоровы и с нетерпением ожидают возможности помочь команде.

Амад, Антони и Эриксен пропускали матч Кубка Англии по болезни. является разнообразие и возможность усилить игру со скамейки запасных», – рассказал тен Гаг.

Накануне Боруссия арендовала Санчо у Манчестер Юнайтед.

champion.com.ua

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