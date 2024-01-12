Шесть игроков Манчестер Юнайтед вернулись из лазарета

6 игроков вернулись из лазарета

Манчестер Юнайтед получил усиление перед матчем с Тоттенгэмом.

Об этом рассказал главный тренер команды Эрик тен Гаг.

» Лисандро, Каземиро и Шоу уже тренировались на этой неделе, они здоровы и с нетерпением ожидают возможности помочь команде.

Амад, Антони и Эриксен пропускали матч Кубка Англии по болезни. является разнообразие и возможность усилить игру со скамейки запасных», – рассказал тен Гаг.