Шевченко хочет вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ

Шевченко планирует революцию в УАФ

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Кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко проведет ряд встреч с руководством областных ассоциаций футбола, Премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги.

< Об этом сообщает sport.ua.

Этот предвыборный тур начнется 16 января во Львове, 17-18 января такие встречи состоятся в Киеве, 19-го – в Одессе и 21-го – ; в Харькове.

Когда Шевченко станет полноценным главой украинского футбола, в руководство УАФ также войдут: два первых вице-президента, три вице-президента, генеральный секретарь, который будет отвечать за административную работу, 18 членов Исполкома.

В нынешнем составе Исполкома УАФ работает 43 функционера.

Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.

champion.com.ua