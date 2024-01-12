Футбол
Шевченко хочет вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Шевченко планирует революцию в УАФ
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Кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко проведет ряд встреч с руководством областных ассоциаций футбола, Премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги.
< Об этом сообщает sport.ua.
Этот предвыборный тур начнется 16 января во Львове, 17-18 января такие встречи состоятся в Киеве, 19-го – в Одессе и 21-го – ; в Харькове.
Когда Шевченко станет полноценным главой украинского футбола, в руководство УАФ также войдут: два первых вице-президента, три вице-президента, генеральный секретарь, который будет отвечать за административную работу, 18 членов Исполкома.
В нынешнем составе Исполкома УАФ работает 43 функционера.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко будет избран президентом Ассоциации, состоится в Киеве 25 января.