Ситчинава имеет предложение из Первой лиги

Футболист с лета находится без клуба

Форвард Ника Ситчинава может продолжить карьеру в команде Первой лиги.

Об этом рассказал агент игрока Владимир Коробко.

Также игрок имеет вариант в Польше.

«По Ситчинову идут переговоры как в Польше, так и в Украине, если он с семьей не побоится вернуться. У Ники есть страх, он попал как раз под бомбежку Чернигова» , — сообщил Коробка.

Напомним, что летом прошлого года грузин покинул киргизский Алай и с тех пор находится без клуба. В Украине Ситчинава выступал сначала за Ингулец, а затем за Колос, но с началом полномасштабного вторжения покинул кузнечный клуб.

champion.com.ua