Футбол
Ситчинава имеет предложение из Первой лиги
Футболист с лета находится без клуба
Форвард Ника Ситчинава может продолжить карьеру в команде Первой лиги.
Об этом рассказал агент игрока Владимир Коробко.
Также игрок имеет вариант в Польше.
«По Ситчинову идут переговоры как в Польше, так и в Украине, если он с семьей не побоится вернуться. У Ники есть страх, он попал как раз под бомбежку Чернигова» , — сообщил Коробка.
Напомним, что летом прошлого года грузин покинул киргизский Алай и с тех пор находится без клуба. В Украине Ситчинава выступал сначала за Ингулец, а затем за Колос, но с началом полномасштабного вторжения покинул кузнечный клуб.