Тен Гаг: Надеюсь, что Санчо добьется успеха в Боруссии.

Эрик тен Гаг прокомментировал переход Джейдона Санчо в Боруссию

Фото — Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг отреагировал на переход вингера Джейдона Санчо на правах аренды в Боруссию Дортмунд.

Об этом рассказал сам нидерландский специалист.

«Надеюсь, у него все хорошо, поэтому я желаю ему всего наилучшего.

Я надеюсь, что у его все хорошо, и он добьется успеха в Боруссии Дортмунд», — сказал тен Гаг.