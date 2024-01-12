Футбол
Тен Гаг: Надеюсь, что Санчо добьется успеха в Боруссии.
Эрик тен Гаг прокомментировал переход Джейдона Санчо в Боруссию
Фото — Getty Images
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг отреагировал на переход вингера Джейдона Санчо на правах аренды в Боруссию Дортмунд.
Об этом рассказал сам нидерландский специалист.
«Надеюсь, у него все хорошо, поэтому я желаю ему всего наилучшего.
Я надеюсь, что у его все хорошо, и он добьется успеха в Боруссии Дортмунд», — сказал тен Гаг.
Напомним, что в течение первой половины сезона Санчо был отстранен от команды из-за конфликта с тен Гагом. В текущем сезоне он успел сыграть лишь 3 матча без результативных действий.
champion.com.ua