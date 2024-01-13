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Футбол

Челси без Мудрика обыграл Фулгэм, Манчестер Сити одолел Ньюкасл: результаты матчей АПЛ

Результаты матчей 21-го тура АПЛ

Сегодня, 13 января, состоялось 2 матча в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии — АПЛ
21 тур, 13 января

<p Челси — Фулгэм 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 45+4 Палмер (пен)

Украинец Михаил Мудрик провел матч на скамье для запасных.

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити 2:3 (2:1)

Голы:  0:1 — 26 Силва, 1:1 — 35 Исаак, 2:1 — 37 Гордон, 2:2 — 74 Де Брейне, 2:3 — 90+1 Бобб

champion.com.ua

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