Футбол
Челси без Мудрика обыграл Фулгэм, Манчестер Сити одолел Ньюкасл: результаты матчей АПЛ
Результаты матчей 21-го тура АПЛ
Сегодня, 13 января, состоялось 2 матча в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.
Чемпионат Англии — АПЛ
21 тур, 13 января
<p Челси — Фулгэм 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 45+4 Палмер (пен)
Украинец Михаил Мудрик провел матч на скамье для запасных.
Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити 2:3 (2:1)
Голы: 0:1 — 26 Силва, 1:1 — 35 Исаак, 2:1 — 37 Гордон, 2:2 — 74 Де Брейне, 2:3 — 90+1 Бобб