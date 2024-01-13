Челси готов выделить 75 млн евро на трансфер 16-летнего вингера Палмейраса

Челси готовит трансфер 16-летнего вингера

Челси планирует усилиться 16-летним вингером Эштевау Виллианом, выступающим за Палмейрас.

О это сообщает Sport.es.

Представители Челси уже ведут переговоры с бразильским клубом по выплате клаусулы, которая составляет около 60 млн евро.

Учитывая еще и выплату агентских комиссий, сумма потенциального соглашения может составить 75 миллионов евро. Ситуацию осложняет тот факт, что Палмейрас владеет лишь 70% прав на игрока, у которого прозвище «Мессинью» из-за похожей манеры игры с Лионелем Месси. Остальные 30% принадлежат семье Эштевау.

При этом Эштевау Виллиан сможет переехать в Европу только в 2025 году. после достижения совершеннолетия.

Основная позиция вундеркинда – правый вингер, но Эштевау способен закрыть любую позицию в атаке, за исключением центрфорварда. На него также претендуют ПСЖ и Барселона, но французы уже отказались выплачивать отступные, предусмотренные контрактом.

Раньше сообщалось, что Челси может подписать Дибалу.

champion.com.ua