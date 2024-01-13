Футбол
Дженоа с Малиновским сыграло в ничью с Торино, Наполи вырвал победу в Салернитане: результаты матчей Серии А
Результаты матчей 20-го тура Серии А на 13 января
А состоялось 2 матча.
Чемпионат Италии — Серия А
20 тур, 13 января
Дженоа — Торино 0:0
Украинец Руслан Малиновский отыграл весь матч и заработал желтую карточку.
Наполи — Салернитана 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 — 29 Кандрева, 1:1 — 45+4 Полетано, 2:1 — 90+6 Ррахмани
Сегодня, 13-го января, состоится еще 2 матча в Серии А:
19:00 Верона — Эмполи
21:45 Монца — Интер