Дженоа с Малиновским сыграло в ничью с Торино, Наполи вырвал победу в Салернитане: результаты матчей Серии А

Результаты матчей 20-го тура Серии А на 13 января

А состоялось 2 матча.

Чемпионат Италии — Серия А

20 тур, 13 января

Дженоа — Торино 0:0

Украинец Руслан Малиновский отыграл весь матч и заработал желтую карточку.

Наполи — Салернитана 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 — 29 Кандрева, 1:1 — 45+4 Полетано, 2:1 — 90+6 Ррахмани

Сегодня, 13-го января, состоится еще 2 матча в Серии А:

19:00 Верона — Эмполи

21:45 Монца — Интер

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