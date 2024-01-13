Футбол
Кейн повторил рекорд Левандовского в Бундеслиге
Кейн забил 22 гол в чемпионате Германии
Фото — Getty Images
Нападающий Баварии Гарри Кейн забил гол в ворота Гоффенгайма (3:0) в 17-м туре Бундеслиги.
Об этом сообщает Opta.
Это его 22-й гол в чемпионате. По итогам 17 туров, половины сезона Бундеслиги, Кейн повторил рекорд турнира, принадлежащий Роберту Левандовскому — 22 мяча после 17 туров в сезоне 2020/21. Тогда поляк стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата — 41 гол.
Кейн в этом сезоне во всех турнирах забил 26 мячей и отдал 8 голевых в 23 матчах за Баварию.