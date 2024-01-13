Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.01.2024

Кризисные «сороки» против «горожан», выбираемых из этого кризиса

Фото: premierleague.com

Английская Премьер-лига, 21 тур

13 января, 19:30. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Крис Кавана

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Содержание

Новости Ньюкасла

Новости Манчестер Сити

Последние пять матчей Сандерленда и Ньюкасла

Последние пять личных встреч между соперниками

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Манчестер Сити

Прогноз матча Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football

Кондиции у сегодняшних соперников совсем разные, да и в таблице разрыв между ними немалый. “Ньюкасл” имеет длительную, как для участника группового этапа текущей ЛЧ, проигрышную серию в рамках АПЛ. В то же время "горожане" вернулись с триумфального Клубного чемпионата мира с таким же победоносным настроением, перенеся его на поле.

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Новости Ньюкасла

“Сороки” завершили прошлый год и начали текущий ну очень неудачно. После вылета от “Челси” в Кубке лиги, они трижды подряд уступили в АПЛ. Однако если поражение против “Ливерпуля” (оно было 1 января) еще можно легко объяснить высшим уровнем соперника, то над нулем очков в поединках с “Лутоном” и “Ноттингем Форест” стоит задуматься.

Пока команда находится в середине турнирной таблицы. "Ньюкасл" идет на девятом месте с 11-очковым отрывом от "Манчестер Сити" и "Арсенала", занимающих третью и четвертую позиции соответственно. Единственным позитивом за последнее время является победа в дерби против “Сандерленда”. Этот матч Кубок Англии остался за подопечными Хау. Они разгромили команду Русина со счётом 3:0.

Кадры хозяев

Одной из основных (если не железно основной) проблем "сорок" является лазарет – он сильно переполнен. Сейчас там находятся девять игроков, большинство из которых – ключевые для Эдди Гау. Андерсен, Поуп, Уиллок, Таргетт, Манкильо, Жолинтон, Уилсон, Барнс точно не сыграют сегодня, Мерфи – под вопросом. Также нет Тонали, однако у него "другая причина".

Новости Манчестер Сити

Основное событие для Гвардиолы за последнее время – не пять побед подряд. Ключевым является возвращение Кевина де Брюйне из лазерета. И хотя испанский тренер скромно умаляет роль бельгийца в команде, чтобы придерживаться нейтральности среди своих подопечных, однако полузащитник – сверх-, сверхважная фигура в составе "горожан".

Де Брюйне принял участие в разгроме “Хаддерсфилда” в рамках Кубка лиги. Он вышел на замену и через 17 минут отличился ассистом. Это была вторая подряд сухая победа “горожан”. Кстати, только второй раз в этом сезоне команда Гвардиолы дважды в ряд сыграла "на ноль". Впервые было на недавнем клубном чемпионате мира, с которого и началась текущая пятиматчевая победная серия.

Кадры гостей

У "горожан" потерь меньше, но они все равно есть. Холанд пропустил последние восемь матчей команды и не факт, что сыграет сегодня. Аканджи травмировался в предыдущем матче и тоже его участие под вопросом. Точно не выйдут на поле "Сент Джеймс-Парк" Филлипс, Силва и Стоунс. Также 38-летний Карсон заболел, так что моральной поддержки со скамейки для запасных не будет.

Последние пять матчей Сандерленда и Ньюкасла

Последние пять встреч хозяев

06.01. Сандерленд – Ньюкасл 0:3 (Кубок Англии)

01.01. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2 (АПЛ)

26.12. Ньюкасл – Ноттингем 1:3 (АПЛ)

23.12. Лутон – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

19.12. Челси – Ньюкасл 2:1 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

07.01. Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0 (Кубок Англии)

30.12. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

27.12. Эвертон – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

22.12. Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0 (КЧС)

19.12. Урава – Манчестер Сити 0:3 (КЧС)

Последние пять личных встреч между соперниками

27.08.23. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)

19.08.23. Манчестер Сити – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

04.03.23. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

21.08.22. Ньюкасл – Манчестер Сити 3:3 (АПЛ)

08.05.22. Манчестер Сити – Ньюкасл 5:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Ливерпуль 20 13 6 1 43 — 18 45 2

Астон Вилла 20 13 3 4 43 — 27 42 3

Манчестер Сити 19 12 4 3 45 — 21 40 4

Арсенал 20 12 4 4 37 — 20 40 5

Тоттенхэм 20 12 3 5 42 — 29 39 6

Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33 — 30 34 7

Брайтон энд Хоув Альбион 20 8 7 5 38 — 33 31 8

Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22 — 27 31 9

Ньюкасл 20 9 2 9 39 — 29 29 10

Челси 20 8 4 8 34 — 31 28 11

Вулверхэмптон 20 8 4 8 30 — 31 28 12

Борнмут 19 7 4 8 28 — 35 25 13

Фулхэм 20 7 3 10 28 — 35 24 14

Кристал Пэлас 20 5 6 9 22 — 29 21 15

Ноттингем Форест 20 5 5 10 24 — 35 20 16

Брентфорд 19 5 4 10 26 — 31 19 17

Эвертон 20 8 2 10 24 — 28 16 18

Лутон Таун 20 4 4 12 24 — 38 16 19

Бернли 21 3 3 15 21 — 42 12 20

Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15 — 49 9

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Манчестер Сити

5.30 4.35 1.71 Узнать больше ​​​​​​​

Прогноз матча Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football

В этом сезоне команды дважды играли между собой. В обоих случаях было преимущество "Сити", но коллективы одержали по одной минимальной победе. Сегодня "Ньюкасл" также будет играть от обороны (за предыдущие два матча против "горожан" – 12 ударов), а "Сити" кружить вокруг чужой штрафной до первого гола. Прогноз: Тотал меньше 3 (Кф 1,8).

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