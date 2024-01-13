Папа, Исмаэль и Лаки. Лучшие африканцы в истории УПЛ

Эти ребята не подвели

фото — Getty Images

Сегодня стартует Кубок африканских наций, и по этому случаю вспоминаем представителей континента, которые лучше всего себя зарекомендовали в украинской Премьер-лиге.

Джулиус Агахова (Нигерия)

Клуб: "Шахтер" (2000 – 2007 гг., 2009 – 2012 гг.), "Севастополь" (сезон 2010/11)

Статистика: 181 матчей, 55 голов, 7 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2011/12), Кубок Украины (2000/01, 2001/02, 2003/04, 2011/12), Суперкубок Украины (2005, 2010, 2012)

В 2000-м Джулиус Агахова считался мегаперспективным – дошел до финала КАН и по ходу турнира забил три мяча. Более того, по приезде в Украину нападающий ярко дебютировал – в 10 встречах нанес 8 точных выстрелов.

Прекрасный старт, который все равно не убедил в будущем – "Шахтер" сделал ставку на южноамериканский вектор, плюс, сам Агахова потерял драгоценное время из-за многочисленных повреждений. Впрочем, не сказать, что Мирча Луческу был прохладным к Агахове – игрок хоть и смирился со статусом дублера, но мог принести пользу, когда румынскому специалисту приходилось латать дыры.

И, возможно бы, Джулиус не попал в этот список, если бы не знаменитый гол в "золотом матче". В розыгрыше УПЛ 2005/06 "оранжево-черные" вели напряженную борьбу за чемпионство, набрали одинаковое количество баллов (по 75) с "Динамо", после чего столкнулись в очном поединке. И именно здесь, при счете 1:1, нигериец вышел на авансцену – Мистер бросил его в бой на 80-й минуте и угадал с решением.

Все просто – Фернандиньо осуществил навесную передачу с углового прямо на голову Агаховы, а тот со своей стороны в упор расстрелял беспомощного Александра Шовковского. По иронии судьбы этот результативный удар стал для Джулиуса первым в том сезоне Премьер-лиги.

Не удивимся, если в 2009-м Луческу вернул африканца с чувством долга – предварительно Джулиус не закрепился в турецком "Кайсериспоре" и остался на вольных хлебах. Однако, на этот раз его роль уменьшилась до мизера ("поспособствовал" агентский скандал с неразделенными комиссионными), после чего последовала аренда в "Севастополь".

Лаки Идахор (Нигерия)

Клуб: "Динамо" (2000 – 2003 гг.), "Ворскла" (сезон 2003/04), "Карпаты" (сезон 2006/07), "Таврия" (2007 – 2011 гг.), "Заря" (2012 – 2014 гг.)

Статистика: 262 матча, 64 гола, 28 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2000/01, 2002/03), Кубок Украины (2002/03, 2009/10)

Лаки Идахор был одним из первых африканцев, приобретенных киевским "Динамо". Центрфорвард прибыл вместе с соотечественником Харрисоном Омоко, но, в отличие от почти двухметрового защитника, смог построить в Украине гораздо более удачную карьеру.

Да, нигерийцу не повезло выиграть конкуренцию в стане "бело-синих", но он получил ценный опыт под руководством Валерия Лобановского, а также помог, когда пришлось страховать Максима Шацких. В конце концов, свои десять мячей, один из которых залетел в ворота "Боруссии" Дортмунд, Лаки имеет.

Читайте такжеОчередной поход Салаха за титулом и россыпь звезд атаки. Анонс Кубка африканских наций 2024

Мы не можем занести в актив период, проведенный в "Ворскле" и "Карпатах", зато в "Таврии" Идахор раскрылся по полной. Игрок был признан лидером и принял участие в 153 поединках, в течение которых оформил 43+18 — от его действий пострадали "Динамо", "Заря", "Шахтер" и другие соперники.

Особенной стала кампания 2009/10 – Лаки хоть и не продемонстрировал бомбардирские чудеса, но оказался очень полезным. Мало кто мог предположить, что симферопольцы зацепятся за Кубок Украины, однако это случилось – на дистанции нападающий отдал ассист против "Ильичевца" (4:2), отметился дублем в борьбе с "Оболонью" (4:0) и, что самое главное, поразил донецкий "Металлург" (3:2) в финале. Причем выстрел Идахора гарантировал победу – футболист среагировал на передачу Андрея Корнева и успешно разобрался с Владимиром Дишленковичем.

Такой подвиг вызвал фурор и изрядно окрылил нигерийца – в следующем сезоне он вышел на пиковую форму, записал на свой счет 15+7, в частности, был эффективным против леверкузенского "Байера" в квалификации Лиги Европы. А вот в "Заре", куда Лаки перебрался зимой 2012-го, не сложилось на сто процентов – исполнитель хоть и поспособствовал прогрессу команды Юрия Вернидуба, однако часто ломался, пока не завязал с профессиональным спортом.

Аила Юссуф (Нигерия)

Клуб: "Динамо" (2003 – 2015 гг.), "Металлист" (2013 – 2015 гг.)

Статистика: 206 матчей, 19 голов, 3 результативные передачи

Трофеи: УПЛ (2003/04, 2006/07, 2008/09), кубок Украины (2004/05, 2005/06, 2006/07), Суперкубок Украины (2006)

Казалось бы, Аила Юссуф является противоречивой фигурой – он мог дать гораздо больше, если бы не определенная вальяжность и регулярные травмы. Если разобраться, то только в одном сезоне защитник провел более 20 матчей – это был относительно стабильный 2006/07. Тогда же за что хватить?

Как минимум, за универсализм – кроме центра обороны Аила неплохо справлялся с обязанностями на фланге или опорной зоне. Также хорошо подключался к проведению стандартных положений и хорошо выглядел на втором этаже; благодаря этому и удалось огорчить мадридский "Реал", казанский "Рубин", "Бешикташ", "Фенербахче", "Металлист", "Черноморец" и другие клубы. Согласитесь, это достойный перечень скиллов, который понадобился киевлянам.

Не будем игнорировать опыт Аилы – парень является двукратным обладателем бронзы на Кубке африканских наций (2006, 2010), был участником ЧМ-2010, хоть и появился там в заключительном туре против Южной Кореи.

Исмаэль Бангура (Гвинея)

Клуб: "Динамо" (2007 – 2009 гг.)

Статистика: 71 матч, 40 голов, 7 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2008/09), Суперкубок Украины (2007)

Подождите?…. Оказывается, "Динамо" умеет покупать легионеров, которые сразу дают положительный фидбек? Исмаэль Бангура вихрем ворвался в украинский футбол и показал, что не разбрасывается словами – заявил журналистам, что забьет "двадцатку" и даже на финише перевыполнил план (21). Хет-трик "Карпатам" и "Закарпатью", дубль – "Шахтеру" и "Таврии" – ничего себе!

Причем гвинеец не сбавил мощный темп и в следующем году – похороны московского "Спартака", мячи лондонскому "Арсеналу", "ПСЖ", "горнякам" в еврокубках, целые серии в УПЛ – это действительно заставляет снять шляпу. В Исмаэле чувствовалась фактурность и мощь, а его связка с Артемом Милевским запомнилась на годы; сегодня в Киеве о подобном могут только мечтать.

Отдельный плюс – выгодная продажа. Игорь Суркис потратил 6 миллионов евро, а заработал 11 – именно столько выложил "Ренн". Да, Бангура задержался в наших широтах ненадолго, но это эталонный трансфер, которых сейчас очень не хватает.

Папа Гуйе (Сенегал)

Клуб: "Волынь" (2005/06), "Металлист" (2006 — 2015 гг.), "Днепр" (2015/16), "Карпаты" (2018/19), "Днепр-1" (2019/20), "Металл" (2020/21)

Статистика: 378 матчей, 8 голов, 7 результативных передач

Трофеи: —

Папа Гуйе входит в пятерку иностранцев, сыгравших наибольшее количество поединков в УПЛ. О чем это свидетельствует? Стабильность, актуальность и класс – черты, которыми был примечателен сенегалец (еще интересный момент – практически все коллективы, чьи цвета представлял Папа, исчезли из-за финансовых проблем и переродились).

Что Кварцяный, который обожает здоровенных игроков, что Мирон Маркевич – знали, куда смотреть. Да, центрбек периодически ошибался (у кого эти недостатки не случаются?), но всем все доказал на дистанции. Учитывая, что "Металлист" эпохи Ярославского мог приобрести любого хорошего исполнителя, Гуйе не дал оснований в нем усомниться. И этим все сказано.

Безусловно, это не все африканцы, сделавшие имя в УПЛ. Авансом похвалим Ибрагима Кане, ставшего важной частью "Ворсклы", вспомним Франка Джа ДжеДже, который пробыл здесь недолго, уехал в марте 2014-го, но до того засиял в "Черноморце" и квалифицировался в плей-офф ЛЕ.

Яя Туре сделал неплохую рекламу, Дьемерси Мбокани и Браун Идее наработали на терпимые цифры, но все же не такие, как вышеупомянутый Исмаэль Бангура. Отдадим должное и Бадру Эль-Каддури – он не всегда радовал, однако у него не отобрать универсализм и трудолюбие. А еще есть Самсон Годвин, который правдой и верой служил "Карпатам" – от падения в Первую лигу до звездных времен в Лиге Европы.

www.ua-football.com