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Футбол

Вице-президент Барселоны: Мы очень довольны работой Хави и всего его штаба

Осыпал комплиментами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu

    • Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте на фоне слухов об увольнении Хави Эрнандеса прокомментировал его работу:

    "Мы очень, очень довольны работой Хави и всего его штаба. Довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением. Мы очень довольны Хави", — приводит слова Юсте Marca.

    Напомним, 14 января пройдет финал Суперкубка Испании, где "Барселона" сыграет против "Реал Мадрида".

    www.ua-football.com

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