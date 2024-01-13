Зал славы «Нью-Джерси», чемпионские перстни, работа в КХЛ. Юбилейное интервью Брылина

Трехкратный чемпион НХЛ Брылин будет введен в зал славы «Нью-Джерси»

Сергей Брылин. Фото Lisa Gansky 15 к 1.

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз», а сейчас один из тренеров клуба Сергей Брылин, которому сегодня исполняется 50 лет.

1 — Итак, вам 50. Тревожит цифра?

— Нет. На возрасте не зацикливаюсь. Чувствую себя моложе, чем записано в паспорте. Разве что очки третий год ношу. Мне как ассистенту приходится кучу времени проводить у компьютера. Вот и подсадил зрение.

2 — Скоро вас ждет приятная церемония — прием в Зал славы «Нью-Джерси».

— Да, 20 января перед домашним матчем с «Далласом» состоится чествование. Подробности пока держатся в секрете. Знаю лишь, что среди приглашенных много моих бывших партнеров по «Нью-Джерси», с которыми выигрывал Кубок Стэнли. Я выйду на лед с женой и детьми, проведу символическое вбрасывание… Не скрою, очень волнуюсь. Еще и потому, что надо речь толкнуть.

3 — Вряд ли это будет экспромт?

— Ну что вы! Никаких экспромтов! Нужно все продумать, подготовиться, подобрать правильные слова. Это не так просто, как кажется. Я же не привык на публике выступать.

Вы, наверное, в курсе, что 14 января исполняется 60 лет Сергею Немчинову, который в «Нью-Джерси» работает скаутом. На днях его дочь попросила прислать коротенькое видеопоздравление. Так у меня на это целый час ушел! То запнешься, то невнятно сформулируешь — и начинаешь записывать заново…

Поэтому сейчас, едва выпадает свободная минутка, беру бумагу, пытаюсь набросать какие-то фразы. Чтобы на церемонии в грязь лицом не ударить.

4 — Месяца полтора назад интернет облетел трогательный ролик, как игроки и тренеры «Дэвилз» поздравили вас с включением в клубный Зал славы.

— Собралась вся команда во главе с Линди Раффом. Казалось, ждет обычный разбор. Поначалу на экране действительно шли моменты с последними играми «Дэвилз». А потом вдруг появились архивные кадры с моим участием.

5 — Сюрприз?

— Еще какой! Позже мне рассказали: в клубе делали все, чтобы я ничего не заподозрил. Несколько раз операторов заранее приглашали на собрания — под предлогом съемки для медиа. Так что я не удивился, когда снова увидел там людей с камерами.

Правда, на разборы травмированные игроки не приходят. А тут и они расселись в зале, некоторые после тренировки даже коньки не успели снять. И генеральный менеджер явился. Я на секунду задумался: «Странно. Почему они здесь?» Но, конечно, не предполагал, что это будет связано со мной. Все, что происходило дальше, стало полной неожиданностью. Когда предоставили ответное слово, растерялся, что-то пролепетал…

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

6 — В НХЛ вы всю карьеру провели в системе «Нью-Джерси» — сначала как игрок, теперь как тренер. Уникальный случай!

— Да, уже почти 30 лет моя жизнь связана с «Дэвилз». Прекрасно понимаю, как мне повезло. Причем с первого сезона, когда мы сразу завоевали Кубок Стэнли. Оказался в правильной команде в нужное время.

Конечно, были и сложности. Особенно в начале карьеры. Мало играл, периодически отсылали в фарм-клуб. В такие моменты возникали мысли о смене команды. Но я не дергался, продолжал работать, терпеливо ждал шанса. И постепенно все наладилось.

Есть великие хоккеисты, которые никогда не выигрывали Кубок Стэнли. А мне удалось это сделать трижды, да еще в одном клубе! Таких в «Нью-Джерси» всего пять человек — Бродер, Стивенс, Нидермайер, Данейко и я.

Рад, что здесь меня по-прежнему ценят. Теперь уже и как тренера.

7 — Вы ведь никогда не считались звездой уровня Ларионова, Федорова, Малкина. Которые тоже три раза становились обладателями Кубка Стэнли.

— Ха! Недавно мой друг Артур Октябрев прислал отрывки матча ЦСКА — «Динамо». Это 1992 или 1993 год. Я начал смотреть — и через несколько минут выключил. Просто в ужасе был от своей игры.

Но в НХЛ у меня получилось. В команде занял нишу, где был максимально полезен. Оборонительные действия, игра без шайбы, запредельная самоотдача… Легендарный Лу Ламорелло дал мне прозвище — Spark Plug. В переводе на русский — свеча зажигания. Считал, что своей энергией всегда завожу партнеров.

Пожалуй, самые яркие сезоны я провел в тройке с Могильным и Гомесом. Оба креативщики, а я их здорово дополнял. Помогал отбирать шайбу, освобождал пространство, и они регулярно создавали моменты у чужих ворот.

8 — Где храните чемпионские перстни?

— В банковской ячейке. Перстни, кстати, разные. Первый — из золота, второй — из платины, третий — из белого золота. На каждом — бриллиантики, а на втором и третьем еще и с красным рубином.

Эстетически мне больше нравится третий. Настоящее произведение искусства, а главное, компактный. Второй слишком громоздкий, рассчитан на тех, у кого огромные пальцы. Но 20 января на церемонию надену именно его, полученный за победу в сезоне-1999/00. На мой взгляд, та команда была лучшей. И по подбору игроков, и по сплоченности. К тому же в «Нью-Джерси» тогда было много русских — Могильный, Немчинов, Малахов и я, плюс Фетисов на тренерской скамейке.

9 — Максим Афиногенов, когда-то игравший у Раффа за «Сейбрз», рассказывал мне: «Линди в гневе страшен. По нашей раздевалке летало все — от фломастеров до мусорных баков. А однажды он настолько разозлился на игрока, что в перерыве рубанул клюшкой об стену прямо над ним — обломки посыпались бедняге на голову». Ваш босс и сейчас такой же горячий?

— Нет-нет, Линди сильно изменился. Сам говорит — с нынешним поколением хоккеистов надо вести себя по-другому. Если раньше он был очень эмоциональным, то с возрастом стал спокойнее реагировать на ошибки. И уж клюшки о стену в раздевалке точно не ломает.

10 — Второй сезон вы в его штабе. За что конкретно отвечаете?

— За игру в обороне и просмотр соперника. Утром в день матча провожу короткое собрание, показываю ребятам видео, акцентируя внимание на сильных и слабых сторонах команды.

11 — Предположим у вас на руках два предложения. От «Нью-Джерси» вновь на роль ассистента и от клуба КХЛ — на должность главного тренера. Что выбираете?

— Ох… Тяжелый вопрос. Не забывайте, НХЛ — лучшая лига мира. Как тренер я начинал в фарм-клубе «Нью-Джерси», где отработал восемь лет. В 2022-м случилось долгожданное повышение. При этом понимаю: сейчас мне 50, в профессии я уже подошел к точке, когда надо делать следующий шаг. Накопленный опыт позволяет.

12 — Вы о работе главным?

— Не только. Например, в «Нью-Джерси» хотелось бы во время матча не с рацией на трибуне сидеть, а находиться на скамейке, принимать непосредственное участие в игре. Даже это станет для меня шагом вперед. В данный момент мне на лавке просто нет места — штаб у Линди большой.

Что касается КХЛ, то предложения от клубов были. Одно из них поступило еще до того, как стал помощником Раффа. Я честно ответил: «Не готов». В те годы мне объективно не хватало опыта, знаний. Не было каких-то свежих идей, четкой игровой концепции.

Мне говорили: «Да ладно, не парься. В хоккейном мире у тебя колоссальный авторитет. Пару раз гаркнешь на ребят, и они побегут…» Но я понимал — вдолгую это не работает. Если игроки видят, что как тренер ты ничего не стоишь, у тебя нет шансов задержаться в команде.

Сегодня я в своих силах уверен. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. Пока рассуждать на эту тему нет смысла. Вот поступит конкретное предложение от клуба, который ставит в КХЛ большие задачи, — тогда и буду думать.

13 — Успеваете следить за тем, что происходит в российском хоккее?

— В основном по хайлайтам. Ну и матчи «Салавата» иногда смотрю. Переживаю за Виктора Козлова, моего старого товарища. Мы же и за молодежную вместе играли, и за «Нью-Джерси», у нас был один агент — Пол Теофанос.

Прошлым летом Витя приезжал в Штаты, мы много разговаривали о хоккее — уже как тренеры. Обсудили вылет «Салавата» в первом раунде плей-офф, я поделился своими соображениями. К некоторым из них он прислушался. Рад, что в этом сезоне его команда показывает яркий хоккей.

14 — В финале два традиционных для этой рубрики вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет. Человек, защищающий закон, не должен его нарушать и скатываться к подобным методам. Они могут привести к тому, что превратятся в систему. Вот это самое страшное.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Если говорить о хоккее, то меня возмущают игроки, которые на площадке отбывают номер, не выкладываются на сто процентов. Это сразу бросается в глаза. Еще стараюсь избегать неискренних людей, с двойным дном. И не люблю, когда отвечают вопросом на вопрос.

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