<img title="Александрия проведет в Турции 12 спаррингов" src="/wp-content/uploads/2024/01/7d7cbad82497f26a237044e792f337a4.jpg" alt="Александрия проведет в Турции

ФК Александрия определился с соперниками, против которых сыграет на зимнем собрании.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Ротаня отправятся на сборы в турецкую Анталию 16-го января, где пробудут до 17 февраля. На этот период коллектив запланировал 12 спаррингов.

Уже известные спарринг-партнеры горожан на первую часть собрания:

21 января — Левские (Болгария)

25 января — Пахтакор (Узбекистан)

29 января — Висла Плоцк (Польша)

29 января — Дукаджини (Косово)

«На первом собрании планируется 4 спарринга На этот период делаем акцент над физическим состоянием игроков.В каждом матче каждый из футболистов сыграет по 45 минут.На втором сборе запланировано 8 спаррингов.И здесь мы уже хотим, чтобы максимально все игроки получили игровую практику и подошли в хороших кондициях к старту весенней. части чемпионата», — отметил Ротань.

Раньше Никитышин оставил Александрию.

champion.com.ua