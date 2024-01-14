Футбол
Бетис — Гранада 1:0: обзор матча
Иско забил единственный гол в матче
13 января в матче 20-го тура испанской Ла-Лиги Бетис одолел Гранаду.
Чемпионат Испании — Ла-Лига
20 тур, 13 января
< Бетис — Гранада 1:0 (0:0)
Гл: 1:0 — 86 Иско
Иско забил единственный гол в матче
13 января в матче 20-го тура испанской Ла-Лиги Бетис одолел Гранаду.
Чемпионат Испании — Ла-Лига
20 тур, 13 января
< Бетис — Гранада 1:0 (0:0)
Гл: 1:0 — 86 Иско
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