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Футбол

Бетис — Гранада 1:0: обзор матча

Иско забил единственный гол в матче

13 января в матче 20-го тура испанской Ла-Лиги Бетис одолел Гранаду.

Чемпионат Испании — Ла-Лига
20 тур, 13 января

< Бетис — Гранада 1:0 (0:0)

Гл: 1:0 — 86 Иско

champion.com.ua

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