Черноморец просматривает питомца Аталанты

Черноморец может подписать нападающего

Черноморец просматривает форварда, который последние четыре месяца играл на Мальте.

Об этом сообщает UA-Football.

Словенский нападающий Лука Шушняра является воспитанником итальянской Аталанты, где играл за команду U-19 в 2014 – 16 годах.

С тех пор словенец успел изменить около 10 команд: Доб (Словения), Крань (Словения), Целе (Словения), Мура (Словения), Шамбли (Франция) ), Висла Плоцк (Польша), Копер (Словения), Табор Сежана (Словения), Шибеник (Хорватия).

Последние 4 месяца 26-летний футболист провел на Мальте в Валетте (7 матчей без забитых голов) .

Раньше Черноморец победил Петролул в спарринге.

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