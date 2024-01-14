Футбол
Интер Майами отказался проводить товарищеский матч против Барселоны
Воссоединения бывших одноклубников не состоится
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"Интер Майами" отклонил предложение "Барселоны" провести товарищеский матч в июле этого года.
По данным Mundo Deportivo, причиной отказа от американского клуба стал их загруженный график, поскольку встреча должна была состояться в разгар сезона MLS.
Кроме того, существовала вероятность, что Лионель Месси не сможет поучаствовать в игре, поскольку он будет выступать за сборную Аргентины на Копа Америка, который пройдет с 20 июня по 14 июля.
Напомним, что кроме Месси за "Интер Майами" также выступают и другие бывшие игроки "блауграны": Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.