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Футбол

Интер Майами отказался проводить товарищеский матч против Барселоны

Воссоединения бывших одноклубников не состоится

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Интер Майами" отклонил предложение "Барселоны" провести товарищеский матч в июле этого года.

    По данным Mundo Deportivo, причиной отказа от американского клуба стал их загруженный график, поскольку встреча должна была состояться в разгар сезона MLS.

    Кроме того, существовала вероятность, что Лионель Месси не сможет поучаствовать в игре, поскольку он будет выступать за сборную Аргентины на Копа Америка, который пройдет с 20 июня по 14 июля.

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    • Напомним, что кроме Месси за "Интер Майами" также выступают и другие бывшие игроки "блауграны": Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

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