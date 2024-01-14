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Жирона с Цыганковым и Довбиком не смогла победить Альмерию, Валенсия без Яремчука разгромила Кадис: результаты матчей Ла-Лиги

Результаты матчей 20-го тура Ла-Лиги

января, состоялось два матча в рамках 20-го тура Ла-Лиги.

Чемпионат Испании — Ла-Лига
20 тур, 14 января

Альмерия — Жирона 0:0

Артем Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут. Виктор Цыганков вышел на замену на 57-й минуте игры.

Кадис — Валенсия 1:4 (1:1)

Голлы:&nbsp ;0:1 — 8 Дуро, 1:1 — 21 Алькарас (пен), 1:2 — 52 Лопес, 1:3 — 90+4 Герра, 1:4 — 90+8 Васкес

Украинец Роман Яремчук пропустил матч по болезни.

champion.com.ua

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