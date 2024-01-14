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Футбол

Кубок африканских наций-2023: календарь, результаты

34-й розыгрыш Кубка африканских наций проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.

< Матчи турнира проходят на шести стадионах в пяти городах — Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На групповой стадии команды будут сражаться в шести квартетах. Две лучшие команды каждой группы вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место, проходят в 1/8 финала.

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За трофей борются 24 национальных сборных. Действующим чемпионом соревнований является сборная Сенегала, которая в 2021 году в финале обыграла команду Египта и впервые в истории стала чемпионом Африки по футболу. Турнир должны были провести еще пол года назад, но его перенесли из-за погодных условий. Дело в том, что летом в Кот-д'Ивуаре традиционно длится сезон мощных дождей.

В Украине матчи Кубка африканских наций в Кот-д'Иваре покажет платформа MEGOGO. Игры будут транслироваться в прямом эфире на каналах ее OTT-платформы.

Групповой турнир Группа А

  • 13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау 2:0

    • 14 января. 16:00. Нигерия — Экваториальная Гвинея

    <li 18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау

  • 18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар — Нигерия

    • <li 22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар

    <li 22 января. 19:00. Гвинея-Бисау — Нигерия

    Группа В

  • 14 января 19:00. Египет — Мозамбик

    • <li 14 января. 22:00. Гана — Кабо-Верде

    <li 18 января. 22:00. Египет — Гана

  • 19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик
  • 22 января. 22:00. Мозамбик — Гана

    • <li 22 января. 22:00. Кабо-Верде — Египет

    Группа С

  • 15 января . 16:00. Сенегал — Гамбия

    • <li 15 января. 19:00. Камерун — Гвинея

    <li 19 января. 19:00. Сенегал — Камерун

  • 19 января. 22:00. Гвинея — Гамбия

    • <li 23 января. 19:00. Гамбия — Камерун

    <li 23 января. 19:00. Гвинея — Сенегал

    Группа D

  • 15 января. 22:00. Алжир — Ангола

    • <li 16 января. 16:00. Буркина-Фасо — Мавритания

    <li 20 января. 16:00. Алжир — Буркина-Фасо

    <li 20 января. 19:00. Мавритания — Ангола

  • 23 января. 22:00. Ангола — Буркина-Фасо

    • <li 23 января. 22:00. Мавритания — Алжир

    16 января. 19:00. Тунис — Намибия

    <li 16 января. 22:00. Малые — ЮАР

    <li 20 января. 22:00. Тунис — Мали

    <li 21 января. 22:00. ЮАР — Намибия

  • 24 января. 19:00. Намибия — Мали

    • <li 24 января. 19:00. ЮАР — Тунис

    Группа F

  • 17 января. 19:00. Марокко — Танзания

    • <li 17 января. 22:00. ДР Конго — Замбия

    <li 21 января. 16:00. Марокко — ДР Конго

    <li 21 января. 19:00. Замбия — Танзания

    <li 24 января. 22:00. Замбия — Марокко

    <li 24 января. 22:00. Танзания — ДР Конго

    Матчи плей-офф

    1/8 финала — 28-31 января;

    1/4 финала — 2-3 февраля;

    Полуфиналы — 7 февраля;

    Матч за третье место — 10 февраля;

    Финал — 11 февраля.

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