Кубок африканских наций-2023: календарь, результаты

34-й розыгрыш Кубка африканских наций проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.

< Матчи турнира проходят на шести стадионах в пяти городах — Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На групповой стадии команды будут сражаться в шести квартетах. Две лучшие команды каждой группы вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место, проходят в 1/8 финала.

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За трофей борются 24 национальных сборных. Действующим чемпионом соревнований является сборная Сенегала, которая в 2021 году в финале обыграла команду Египта и впервые в истории стала чемпионом Африки по футболу. Турнир должны были провести еще пол года назад, но его перенесли из-за погодных условий. Дело в том, что летом в Кот-д'Ивуаре традиционно длится сезон мощных дождей.

В Украине матчи Кубка африканских наций в Кот-д'Иваре покажет платформа MEGOGO. Игры будут транслироваться в прямом эфире на каналах ее OTT-платформы.

Групповой турнир Группа А

13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау 2:0

14 января. 16:00. Нигерия — Экваториальная Гвинея

<li 18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау

18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар — Нигерия

<li 22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар

<li 22 января. 19:00. Гвинея-Бисау — Нигерия

Группа В

14 января 19:00. Египет — Мозамбик

<li 14 января. 22:00. Гана — Кабо-Верде

<li 18 января. 22:00. Египет — Гана

19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик

22 января. 22:00. Мозамбик — Гана

<li 22 января. 22:00. Кабо-Верде — Египет

Группа С

15 января . 16:00. Сенегал — Гамбия

<li 15 января. 19:00. Камерун — Гвинея

<li 19 января. 19:00. Сенегал — Камерун

19 января. 22:00. Гвинея — Гамбия

<li 23 января. 19:00. Гамбия — Камерун

<li 23 января. 19:00. Гвинея — Сенегал

Группа D

15 января. 22:00. Алжир — Ангола

<li 16 января. 16:00. Буркина-Фасо — Мавритания

<li 20 января. 16:00. Алжир — Буркина-Фасо

<li 20 января. 19:00. Мавритания — Ангола

23 января. 22:00. Ангола — Буркина-Фасо

<li 23 января. 22:00. Мавритания — Алжир

16 января. 19:00. Тунис — Намибия

<li 16 января. 22:00. Малые — ЮАР

<li 20 января. 22:00. Тунис — Мали

<li 21 января. 22:00. ЮАР — Намибия

24 января. 19:00. Намибия — Мали

<li 24 января. 19:00. ЮАР — Тунис

Группа F

17 января. 19:00. Марокко — Танзания

<li 17 января. 22:00. ДР Конго — Замбия

<li 21 января. 16:00. Марокко — ДР Конго

<li 21 января. 19:00. Замбия — Танзания

<li 24 января. 22:00. Замбия — Марокко

<li 24 января. 22:00. Танзания — ДР Конго

Матчи плей-офф

1/8 финала — 28-31 января;

1/4 финала — 2-3 февраля;

Полуфиналы — 7 февраля;

Матч за третье место — 10 февраля;

Финал — 11 февраля.

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