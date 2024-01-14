Футбол
Кубок африканских наций-2023: календарь, результаты
34-й розыгрыш Кубка африканских наций проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.
< Матчи турнира проходят на шести стадионах в пяти городах — Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На групповой стадии команды будут сражаться в шести квартетах. Две лучшие команды каждой группы вместе с четырьмя лучшими командами, занявшими третье место, проходят в 1/8 финала.
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За трофей борются 24 национальных сборных. Действующим чемпионом соревнований является сборная Сенегала, которая в 2021 году в финале обыграла команду Египта и впервые в истории стала чемпионом Африки по футболу. Турнир должны были провести еще пол года назад, но его перенесли из-за погодных условий. Дело в том, что летом в Кот-д'Ивуаре традиционно длится сезон мощных дождей.
В Украине матчи Кубка африканских наций в Кот-д'Иваре покажет платформа MEGOGO. Игры будут транслироваться в прямом эфире на каналах ее OTT-платформы.
Групповой турнир Группа А
14 января. 16:00. Нигерия — Экваториальная Гвинея
<li 18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау
<li 22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар
<li 22 января. 19:00. Гвинея-Бисау — Нигерия
Группа В
<li 14 января. 22:00. Гана — Кабо-Верде
<li 18 января. 22:00. Египет — Гана
<li 22 января. 22:00. Кабо-Верде — Египет
Группа С
<li 15 января. 19:00. Камерун — Гвинея
<li 19 января. 19:00. Сенегал — Камерун
<li 23 января. 19:00. Гамбия — Камерун
<li 23 января. 19:00. Гвинея — Сенегал
Группа D
<li 16 января. 16:00. Буркина-Фасо — Мавритания
<li 20 января. 16:00. Алжир — Буркина-Фасо
<li 20 января. 19:00. Мавритания — Ангола
<li 23 января. 22:00. Мавритания — Алжир
16 января. 19:00. Тунис — Намибия
<li 16 января. 22:00. Малые — ЮАР
<li 20 января. 22:00. Тунис — Мали
<li 21 января. 22:00. ЮАР — Намибия
<li 24 января. 19:00. ЮАР — Тунис
Группа F
<li 17 января. 22:00. ДР Конго — Замбия
<li 21 января. 16:00. Марокко — ДР Конго
<li 21 января. 19:00. Замбия — Танзания
<li 24 января. 22:00. Замбия — Марокко
<li 24 января. 22:00. Танзания — ДР Конго
Матчи плей-офф
1/8 финала — 28-31 января;
1/4 финала — 2-3 февраля;
Полуфиналы — 7 февраля;
Матч за третье место — 10 февраля;
Финал — 11 февраля.