Кубок Азии-2023. Иран — Палестина 4:1

Иран возглавил группу

Фото: AsianCup2023

В первом туре Кубка Азии-2023 Иран уверенно одолел Палестину — 4:1. Сделать счет удалось еще в первом тайме, когда по состоянию на 38-ю минуту на табло было 3:0. В конце тайма гости один мяч отыграли, но во второй части матча точку поставил Азмун.

Итак, после 1-го тура Иран возглавил группу С. За ним следуют ОАЭ, у которых тоже 3 очка. У Гонконга и Палестины баллов пока нет.

Кубок Азии-2023. Группа C. 1-й тур

Иран — Палестина 4:1

Голы: Ансарифард 2, Халилзаде 12, Гаеди 38, Азмун 55 — Сейям 45+6

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