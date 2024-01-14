Лига 1. Ницца и Монако отпускают ПСЖ в отрыв

В субботу обе команды с Лазурного берега потерпели неудачи

Фото: AS Monaco, Х

Лига 1. 18-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Реймс 1:3

Голы: Бен-Йеддер 49 – Теума 35, Хадра 55, Матусива 90+5

Монако: Кен – Марипан, Керер, Магасса – Вандерсон, Закария, Фофана (Боаду, 72), Уаттара (Картийе, 83) – Аклиуш (Балогун, 46), Головин – Бен-Йеддер

Реймс: Диуф – Фоке, Окуму, Агбаду, де Смет – Теума, Матусива, Атангана Эдоа (Коне, 46) – Хадра (Уилсон-Эсбранд, 79), Дарами (Боянг, 87), Диакон (Салама, 57)

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Ницца 2:0

Голы: Бурижо 31 (пен), Калимуэндо 54

Ренн: Манданда – Дуэ, Теате, Омари, Трюффер – Бурижо (Сала, 77), Сантамария, Ле Фе (Ридер, 65), Дуэ – Терье, Калимуэндо

Ницца: Булка – Лотомба, Данте, Ндайшиме, Бар – Сансон (Луше, 78), Росарио, Клод-Морис (Белаэн, 64) – Лаборд (Чо, 64), Моффи (Буанани, 77) – Гессан

Оба представителя Лазурного берега начали второй круг Лиги 1 с громких неудач. "Монако" провалив второй тайм игры с "Реймсом", потерпел четвёртое домашнее поражение в кампании. Ещё слабее смотрелась "Ницца", которая традиционно сникла, пропустив первой в матче с "Ренном".

Фальстарт обоих главных преследователей "Пари Сен-Жермен" подаёт чёткий сигнал, что во второй части сезона борьбы за титул не предвидится. И команда Луиса Энрике перед непростым выездом на "Боллар-Делелис" сохраняет комфортный 5-очковый отрыв от ближайшего конкурента, который к тому же может увеличится в случае, если Париж возьмёт у "Ланса" реванш за поражение на этой арене в прошлой кампании.

Обе неудачи можно оправдать серьёзными кадровыми потерями: "монегаски" вынуждены обходится без Кайо Энрике, Эмболо, Минамино, Матазо, Диатты, Якобса и Салису; "орлята" вынуждены были играть без Тюрама, Бога и экс-игрока "Монако" Софьяна Диопа, не говоря уже о том, что по разным причинам Фариоли остался без половины основных игроков в обороне.

Но ключевая общая черта двух соседей заключается в их неумении бороться с трудностями. "Монако" очень здорово смотрелся в первом тайме, был на голову выше "Реймса". Но в конце тайма у гостей из ниоткуда залетела пушка от Теумы, после чего парни Ади Хюттера сникли. Немного собрались на старте второй половины, Бен-Йеддер положил красавца головой, но как только "Реймс" забил ещё раз, хозяев покинули и силы, и вера в результат.

После пропущенного "Монако" 35 минут медлительно катал мяч, угрожая воротам втрое реже соперника. Нанеся три несчастных удара. Тут и о беде с позиционной атаке, и о неумении сдерживать контратаки, и о банальной воли к победе.

Не сильно лучше была "Ницца". Традиционно катали вату, не создавая ничего у чужих ворот. От обычного сценария игра команды отличалась тем, что соперника они по рукам и ногам не связали. "Ренн" же создавал помногу, особенно со стандартов. Неприлично много. Забили с 10-го удара, пока "Ницца" с перевесом во владении ни разу не добила до ворот Манданда.

Пенальти для Бурижо был заработан с одного из 3-4 опасных корнеров за игру. Тот как всегда был точен. Оставалось играть четверть часа до конца тайма, но "Ницца" так и не проснулась. Как впрочем и после перерыва: быстро пропустив от Калимуэндо, "орлята" мучались в позиционной атаке и не находили себе места. Их ведь приучили играть на ошибках соперника, а диктовать свои условия они не умеют.

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