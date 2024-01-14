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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

Текущие крепкие середняки или бывшие «топы»?

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 21 тур

    14 января, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

    Главный арбитр: Джон Брукс

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    В эфире

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Трансляція матчу Манчестер Юнайтед — Тоттенгем Смотреть трансляцию

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    Содержание

  • Новости Манчестер Юнайтед
  • Новости Тоттенхэма
  • Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
  • Последние пять личных встреч Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм от UA-Football

    • Теоретически перед сезоном эти две команды прогнозировались как те, кто будут бороться за зону Лиги чемпионов. Практически пока только "шпоры" дерутся за первую четверку, ведь МЮ слишком глубоко впал в кризис. Однако большое количество качественных и даже звездных игроков в двух командах и знаменитость клубов делают этот матч очень ожидаемым в воскресной программе европейского футбола.

    Новости Манчестер Юнайтед

    Джейдон Санчо в первом же своем матче за "Боруссию" Дортмунд исполнил ассист, передав этим большой немецкий привет Эрику тен Хагу. Конечно же уровень Бундеслиги ниже, однако, согласитесь, до недавнего времени еще основной Антони с “баранкой” в графе результативности тоже не вызывает никакого доверия. За все свое время на “Олд Траффорд” нидерландский наставник так и не смог выстроить нормальное общение с футболистами. Он хочет составить команду с руководством в авторитарном стиле, однако статуса для такого трюка в большом (несмотря на современность) клубе у него нет.

    Если в предыдущем сезоне отдельные игроки приносили результат, то сейчас эта зависимость сказалась. Проблемы в игре не только остались те же, но и увеличились. Однако теперь индивидуальности не могут тянуть все бремя этого МЮ на себе. У Рашфорда три гола за 19 матчей АПЛ, Фернандеш также значительно менее результативен, чем всегда, да еще и постоянно переполненный лазарет. Проблемы можно перечислять и дальше, но важно одно: они опустили МЮ на девятое место чемпионата. Хотя в Кубке Англии все хорошо: "манкунианцы" недавно в гостях победили "Уиган" и прошли в четвертый раунд.

    Кадры хозяев

    Амрабат, Линделоф, Марсьяль, Маласия и Маунт не сыграют сегодня из-за разных видов травм. Однако тен Хаг объявил о возвращении большой когорты футболистов из лазарета. Речь идет о Каземиро (как раз прошлогодний лидер), Мартинесе, Шоу и Магуайре. Возможно, их не будут бросать сразу в бой против "Тоттенхэма", но после ближайшей паузы в чемпионате нидерландский наставник сможет их использовать полноценно.

    Новости Тоттенхэма

    Качели от Постекоглу продолжаются. Однако сейчас "Тоттенхэм" на положительных колебаниях. На прошлой неделе "шпоры" благодаря позднему голу Порро победили "Бернли" и избежали ненужной переигровки в Кубке Англии. В целом же в последних шести матчах они взяли верх над соперниками пять раз. Только "Брайтон" оказался не по зубам "Тоттенхэма". Но это была одноразовая акция "чаек", в которой они выложили все свои силы. Однако и в этой ситуации они едва не упустили победу, ведя в счете 4:0. "Тоттенхэм" пытался показать характер, но смог забить лишь два мяча.

    Пока команда идет на пятом месте. От четвертого "Арсенала" отрыв одно очко, от третьей "Астон Виллы" – три зачетных пункта. Ввиду недавнего провального периода, который был у подопечных Постекоглу из-за проблем с составом, такая текущая позиция – это отличный результат. Даже с практической борьбой за зону Лиги чемпионов, ведь тот же “Арсенал” (мягко говоря) не впечатляет.

    Кадры гостей

    Однако помешать "шпорам" бороться за топ-4 могут потери. Несмотря на оформление переходов Тимо Вернера и Раду Дрегушина, Постекоглу не может рассчитывать на целую когорту игроков. Сон, Сарр и Биссума отправились в свои сборные. Дэвис, Ло Чельсо, Мэддисон, Соломон, Перишич и Ромеро все еще восстанавливаются от травм.

    Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма

    Последние пять встреч хозяев

  • 08.01. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)
  • 30.12. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
  • 26.12. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)
  • 23.12. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
  • 17.12. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

    • Последние пять встреч гостей

  • 05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)
  • 31.12. Тоттенхэм – Борнмут 3:1 (АПЛ)
  • 28.12. Брайтон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)
  • 23.12. Тоттенхэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)
  • 15.12. Ноттингем Форест – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

    • Последние пять личных встреч Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма

    19.08.23. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

    27.04.23. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

    19.10.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

    12.03.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

    30.10.21. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Ливерпуль 20 13 6 1 43 — 18 45 2

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Манчестер Сити 20 13 4 3 48 — 23 43 3

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Астон Вилла 20 13 3 4 43 — 27 42 4

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Арсенал 20 12 4 4 37 — 20 40 5

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Тоттенхэм 20 12 3 5 42 — 29 39 6

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33 — 30 34 7

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Брайтон 20 8 7 5 38 — 33 31 8

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Челси 21 9 4 8 35 — 31 31 9

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22 — 27 31 10

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Ньюкасл 21 9 2 10 41 — 32 29 11

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Вулверхэмптон 20 8 4 8 30 — 31 28 12

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Борнмут 19 7 4 8 28 — 35 25 13

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Фулхэм 21 7 3 11 28 — 36 24 14

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Кристал Пэлас 20 5 6 9 22 — 29 21 15

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Ноттингем Форест 20 5 5 10 24 — 35 20 16

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Брентфорд 19 5 4 10 26 — 31 19 17

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Эвертон* 20 8 2 10 24 — 28 16 18

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Лутон Таун 20 4 4 12 24 — 38 16 19

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Бернли 21 3 3 15 21 — 42 12 20

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15 — 49 9

    *С команды Эвертон снято 10 очков.

    Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2024

    2.20 4.00 3.10 Узнать больше

    Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм от UA-Football

    В этом сезоне “манкунианцы” имеют особенность настраиваться на важные поединки против сильных соперников. Хоть и подопечные тен Хага могут проиграть "Ноттингем Форест", однако в борьбе с грандами выйдет совсем другая команда. Тем более на своем поле. Учитывая проблемы "шпор", у МЮ сегодня есть шанс получить очень положительный результат. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".

    www.ua-football.com

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