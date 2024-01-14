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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Непростой выезд для банды Анге Постекоглу, mate

Getty Images / Global Images Ukraine

    • У "Тоттенхэма" произошло немало изменений с начала зимнего трансферного окна. Они успели и продать, и отпустить и подписать новых футболистов. Интересно, как новые трансферы повлияют на команду, которая в последнее время сильно страдала от травм.

    Возможно, именно здесь мы увидим дебют Раду Дрегушина и Тимо Вернера в футболках "шпор"? Кто знает. Но выезд к "Манчестер Юнайтед" никогда не бывает простым, поэтому горячий матч обеспечен.

    Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 14 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

    Трансляция матча

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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